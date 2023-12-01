Halving’e Doğru Giderken Bitcoin’de 2 Ralli Sinyali

Bitcoin Nisan ayında planlanan halving’e yaklaşırken, kripto para piyasası Bitcoin’in ağ sağlığında sağlam bir iyileşme olduğunu gösteren cesaret verici sinyallere tanık oldu. Rekor kıran hash gücü ve borsalardaki azalan BTC bakiyeleri gibi temel göstergeler, lider kripto para birimi için olumlu bir tablo çizdi.

Rekor Kıran Bitcoin Hash Gücü Madencilik Gücüne İşaret Ediyor

Bitcoin’in hash gücü daha önce görülmemiş seviyelere yükselerek saniyede 500 exahash’a ulaştı. Bu kilometre taşı, mevcut yüksek madencilik faaliyeti seviyesinin altını çizerek ağın esnekliğini ve güvenliğini vurgulamakta. Özellikle, CryptoQuant’ın zincir üzerindeki analizleri, bilinen madenci cüzdanlarından borsalara yapılan çıkışların son yedi yılın en düşük noktasına ulaştığını ortaya koydu.

Madenci cüzdanlarından borsalara kripto para hareketindeki bu azalma, madencilerin açık piyasada temkinli bir duruş sergilediğini gösterdi. Madencilerin, potansiyel Bitcoin ETF onaylarını beklerken, operasyonlarını sürdürmek için BTC satışlarını stratejik olarak sınırlandırdığına dair spekülasyonlar ortaya çıktı.

Halving olayı yaklaştıkça, üretim maliyetlerinin iki katına çıkması madencileri kripto paralarını ellerinde tutmaya ve masrafları karşılamak için alternatif finansal stratejiler araştırmaya sevk edebilir.

Borsalardaki BTC Bakiyeleri Piyasadaki Kargaşanın Ortasında Düştü

Para çekme kesintileri ve büyük kripto borsalarına karşı yasal işlemler de dahil olmak üzere son zamanlarda yaşanan zorluklara rağmen, Bitcoin’in borsalardaki bakiyeleri aşağı yönlü bir seyir izledi. Glassnode’un zincir içi analizleri, büyük borsaların toplu olarak 2 milyon 322 bin BTC tuttuğunu ve bunun Nisan 2018’den bu yana en küçük mevcut BTC havuzunu temsil ettiğini vurgulamakta.

Borsalardaki BTC rezervlerindeki düşüş eğilimi, rezervlerin toplam 3 milyon 321 bin BTC’ye ulaştığı COVID-19 salgınının başlamasıyla tetiklenen çapraz piyasa çöküşünün ardından Mart 2020’de kaydedilen zirve ile keskin bir tezat oluşturuyor.

Binance‘in 4 milyar 300 milyon dolarlık rekor cezası ve Kasım ayındaki bir hack saldırısının ardından Poloniex ve HTX gibi borsalardan para çekme işlemlerinin durdurulması gibi son olaylar, borsalardaki BTC bakiyelerinin azalmasına daha da katkıda bulundu.

Önümüzdeki Yol: Beklenen Düzeltmeler

Bitcoin’in ağ sağlığı olumlu sinyaller verirken, piyasa katılımcılarına gelişen manzara karşısında olası düzeltmeleri gözlemlemeleri tavsiye edilmekte. Büyük çöküşler daha az olası olsa da, Siyah Kuğu olaylarının ve önemli balina manipülasyonlarının yokluğu göz önüne alındığında, düzeltmeler meydana gelebilir.

Yatırımcılar, yaklaşan halving olayının Bitcoin‘in piyasa dinamikleri üzerindeki potansiyel etkisini göz önünde bulundurarak tetikte olmalı ve stratejilerini buna göre uyarlamalı. Yazının yazıldığı sırada Bitcoin önemli direnç seviyesi olan 38 bin doları kırmış durum. BTC 38 bin 174 dolar seviyesinden işlem görüyor.