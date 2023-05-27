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Hafta Sonu Bitcoin ve Ethereum Kaç Dolar Olabilir?

Özet

  • Bitcoin boğaları 27.123 dolar direncini aşamadı.
  • Düşüşün hızlanmaması için 26.500 dolar desteği önemli.
  • ETH 1.829 dolar üstü kapanışlarda 2.000 doları görebilir.
00:54
27 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı 27.000 doların altına sabitlendi ve bugün öğleden sonra yaşanan yükseliş dalgası da bunu değiştiremedi. Coinbase destekli yükseliş 27.000 doları hedeflese de alıcıların isteksizliği nedeniyle fiyat 26.500 dolar seviyesinde kaldı. Peki ilerleyen saatlerde neler olacak? Yatırımcılar hafta sonu nasıl bir tabloyla karşılaşacak.

Bitcoin (BTC) Yorumları

Glassnode raporu birçok verinin artık yatırımcılarda tükenmeye işaret ettiğini söylüyor. Bitcoin fiyatı her iki yöne mücadele eden yatırımcıların isteksizliğiyle karşı karşıya. Volatilite tarihi dip seviyelere düştü ve tüm bunlar yakında büyük bir hareketin başlayabileceğini söylüyor. Bunun en yakın örneği Aralık ayındaki volatilite dibinden sonra başlayan 2023 ilk çeyrek rallisidir.

Bitcoin 25 Mayıs’ta 25.871 dolardan sıçrayarak 20 günlük üssel hareketli ortalamayı (27.123 dolar) hedefledi. Ancak yazı hazırlandığı sırada bunu başarabilmiş değil. BTC fiyatı 26.722 dolardan alıcı buluyor. Boğalar bu direnci aşabilirse yükseliş devam edecek. Tersi senaryoda 25.200 dolarlık güçlü desteğe bir düşüş görülebilir. Ardından 24.000 ve 20.000 dolar seviyeleri izlenecek.

Ethereum (ETH) Yorumları

Boğalar, fiyatı 20 günlük EMA’nın (1.829 dolar) üzerine çekmeye ve sürdürmeye çalışıyor. Eğer başarılı olurlarsa, ETH/USDT çifti direnç çizgisine yükselebilir. Bu, göz önünde bulundurulması gereken önemli bir seviyedir. Olumlu senaryoda hedef 2.000 dolar ve bu LDO gibi çok sayıda bağlantılı altcoinin de yükselişini destekleyebilir.

Fiyat mevcut seviyeden veya direnç çizgisinden aşağı dönerse, ayıların daha yüksek zirvelerde satış yaptığını anlayacağız. Borsalardaki arz tarihi dip seviyelere düşmüşken böyle bir baskı endişe verici olmalı. 22 milyonun üstünde ETH stake edildi ve borsalardaki arz önemli ölçüde düştü. Buna rağmen yüksek satış baskısı orta vadeli hissiyatın negatifliğine işaret edecek.

Borç tavanı anlaşmasında artık sona geliniyor. Hafta sonu müjdeli haberin gelmesi piyasalarda yükselişe zemin hazırlayacaktır. Nitekim 27.000 dolardan tam da bu yüzden düşmüştük. Bugün gelen PCE verisine rağmen fiyat 25.000 bandında değilse bunda kısa vadede anlaşma ihtimalinin etkisi büyük.

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