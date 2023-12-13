Hacmi Yüzde 9000 Arttı! Binance Listesindeki Bu Altcoin’ler Uçuyor! FED Kararı Sonrası Gözler Piyasaya Döndü!

Piyasalar adına açıklanacak faiz kararına bağlı belirsizliğin ortadan kalkmasının ardından oluşan rahatlamayla birlikte Bitcoin ve altcoin fiyatlarında yükseliş yönlü bir hareket başladı. Geçtiğimiz hafta 44.000 dolara kadar yükselen BTC fiyatı daha sonrasında 40.400 dolar seviyesine kadar düşmüştü. Açıklanan faiz kararının ardından ise fiyat 42.800 dolar seviyesinde işlem görüyor. Peki Bitcoin’de yaşanan yükseliş en çok hangi altcoin’leri etkiledi.

En İyi Altcoin’ler ve Fiyat Yükselişi

Geçtiğimiz saatlerde açıklanan faiz kararının ardından Bitcoin fiyatında gözle görülür bir yükseliş yaşandı. BTC fiyatında yaşanan yükseliş sadece bununla sınırlı kalmadı ve hacim bakımından önde gelen XRP, SOL, ADA gibi bazı altcoin’lerin fiyatlarında da yükselişi tetikledi. Bazı altcoin’ler ise yazım saati itibariyle hepsinden daha iyi performans gösteriyor.

Bugün Binance tarafından sağlanan verilere göre 3 altcoin’de inanılmaz fiyat hareketleri yatırımcıların dikkatini çekti. Fiyat incelemesine göre 3 altcoin’in güçlü performanslar gösterdiği ortaya çıktı ve bunlardan bir tanesi %80 arttı.

Bugünün fiyat artışı bakımından yıldızı FUNToken (FUN) oldu. Öğlen saatlerine kadar sessiz bir biçimde piyasa işlemlerine ev sahipliği yapan altcoin’de fiyat %81 artışla 0,008815 oldu. Bunun yanı sıra %9000 seviyesinde bir 24 saatlik hacim artışı yaşandı. Durgun fiyat yapısı bir anda yaşanan hızlı alımların ardından değişti ve genel hacminde de %85 oranında yaşanan artış sonrası sonrası 100 milyon dolar seviyesine geldi.

Son 24 saat içerisinde oluşan %9000’lik işlem hacmi artışının ise ne ile bağlantılı olduğu bilinmiyor. Yaşanan bu artışın ardından FUN marketcap sıralamasında ilk 349. sıraya kadar yükselerek yatırımcıların ilgisini çekti.

Bugünün piyasanın üzerinde yükselen bir diğer altcoin’i ise %21 yükselen Neutron (NTRN) oldu. Yatırımıcıların dikkatini çeken altcoin, Binance tarafından sağlanan verilere göre kısa sürede yaşadığı yükselişin ardından 0,93 dolar seviyesine geldi. 24 saatlik işlem hacmi listede bulunan diğer coin’lerin aksine %34 oranında düştü ve 58 milyon dolara geriledi. Altcoin’in genel hacmi ise 24 saatlik hacmin aksine %16’lık yükselişle 240 milyon dolar oldu.

Son olarak BEAM’te (BEAMX) de BTC’yi takip eden bir yükseliş senaryosu ile yatırımcılar karşı karşıya kaldı. BEAMX fiyatı piyasa genelinde yaşanan yükselişe göre daha net bir biçimde %19,27 oranında oldu. Yükselişin ardından fiyat 0,023853 dolar seviyesine yükseldi. BEAM işlem hacminde de artış gözlemlendi. 24 saatte ortaya çıkan işlem hacmi 124 milyon dolar oldu.

Bitcoin’de Son Durum

Bitcoin’de geçtiğimiz haftalarda yaşanan soluksuz yükselişi FED faiz kararı öncesinde yerini bir miktar geri çekilmeye bırakmıştı. Buna bağlı olarak fiyat 40.400 dolara kadar gerilemişti. Geldiğimiz noktada fiyatın yeniden 42.600 dolar seviyesine yükseldiğini görebiliyoruz.

Geçtiğimiz saatlerde ABD’de çıkan faizin sabit kalacağı yönündeki haber piyasada olumlu etki yaratsa da fiyatlar üzerinde çok net bir etki bırakamadı. İlerleyen saatlerde Asya borsalarının da açılmasının ardından neler yaşanabileceğini, Bitcoin ve altcoin’ler özelinde ne gibi fiyat hareketlerinin yaşanabileceğini göreceğiz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.