Günün En Çok Kaybettiren Üç Projesini İnceliyoruz: Detaylı Grafik Analizi ve Önemli Seviyeler

Kripto para piyasasında Bitcoin önderliğinde yükseliş hamleleri gelmeye devam ediyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde beklenen faiz indirimi ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından beklenen spot Bitcoin ETF başvurularına yönelik onay ihtimallerinin artması Bitcoin başta olmak üzere altcoin piyasasında önemli yükselişler yaşanmasını sağladı. Ancak bazı altcoin projeleri yatırımcılarını üzmeye devam ediyor. Günün en çok kaybettiren üç altcoin’ini inceliyoruz.

WTC Grafik Analizi

Kripto para borsası Binance tarafından 4 Ekim’de izleme listesine alınan WTC, bu sürecin ardıdan yatırımcı ilgisini kaybetmeye başlamıştı. Sürecin ardından 27 Kasım’da bir başka duyuru ile 7 Aralık’ta delist edileceği açıklanan WTC, 6 Aralık’ta en çok kaybettiren token olarak dikkat çekiyor.

Token lansmanının ardından en düşük seviyelerine ulaşan WTC için sadece 5 Aralık’ta görülen 0,0352 dolar seviyesi baz alınabilir. Ancak delist adımı nedeni ile WTC düşüşüne devam edebilir. Buna rağmen başka platformda takip edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri sırasıyla; 0,0420 / 0,0534 ve 0,0718 dolar seviyeleridir.

PERL Grafik Analizi

Binance tarafından 27 Kasım’da yapılan delist duyurusunda yer alan bir başka token olan PERL, 7 Aralık’ta delist edilecek bir başka token olarak dikkat çekiyor. 30 Kasım’da yaşanan spekülatif hareket nedeni ile birçok yatırımcının zarar etmesine neden olan PERL, bugünün en çok kaybettiren ikinci projesi oldu.

PERL için günlük grafikte takip edilmesi gereken tek destek seviyesi 0,00537 dolar seviyesidir. Bu seviyenin altında düşüşün devam etmesi beklenirken önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,00693 / 0,00910 ve 0,01326 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,00693 dolar seviyesinin üzerinde bar kapanışının gerçekleşmesi kısa vadede PERL’in ivme kazanmasına neden olabilir.

USTC Grafik Analizi

Terraform Labs’in stablecoin projesi olan USTC, son dönemlerde ivme kazanan LUNA ekosistemi token’ları arasında yer alıyor. Stablecoin olmasına rağmen şirketin iflas sürecinde önemli bir değer kaybı yaşayan USTC, son zamanlarda yatırımcısını mutlu etmeyi başardı. Ancak bugün yaşanan Kwon Do-hyung mahkemesi sürecine yönelik adım ile düşüş yaşanmaya başladı.

USTC için takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,0402 / 0,0355 ve 0,0306 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,0306 dolar seviyesinin altında bar kapanışının gerçekleşmesi USTC’nin ivme kaybetmesine neden olacaktır. USTC için takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri ise sırasıyla; 0,0540 / 0,0621 ve 0,0697 dolar seviyeleridir.