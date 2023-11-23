Günlerdir Devam Ediyor! XRP Balinaları Durmadı! Balinalar XRP’nin Sonunu Mu Getirecek?

Blockchain’de gerçekleşen balina hareketlerini takip eden ve bilgiler sunan bir platform Whale Alert, kısa süre önce XRP özelinde gerçekeleşn dönen büyük balina faaliyetini gösteren verileri açıkladı.

Elde edilen verilere göre önemli bir XRP balinası gerçekleştirdiği birden fazla işlemde büyük miktarda XRP’yi merkezi borsalara aktardı. XRP fiyatında yakın zamanda yaşanan yükseliş dalgası, söz konusu balina faaliyetlerinin daha fazla ön plana çıkmasına sebep oldu ve kripto dünyasında büyük ilgi topladı.

XRP Coin Balina Faaliyetleri

Bugün, 23 Kasım tarihi itibariyle, r4wf7enWPx…5XgwHh4Rzn adresli bilinmeyen bir kripto cüzdanı, Bitstamp ve Bitso olmak üzere iki farklı CEX’e toplam 43,80 milyon XRP aktarımı gerçekleştirdi.

Kripto piyasası takipçilerinin ve Whale Alert’in dikkatinden kaçmayan bu ilk işlem yaklaşık 9 saat önce gerçekleşti. Mexico City merkezli kripto para borsası Bitso’ya 18,10 milyon XRP atılırken. bu token miktarına bağlı olan değer yazım saati itibariyle 11,02 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bunun yanı sıra daha çok kişinin dikkatini çeken diğer işlemde 25,70 milyon XRP önde gelen kripto para borsalarından Bitstamp’a aktarıldı. Kriptoların Bitstamp’a transferi bugün r4wf7enWPx…5XgwHh4Rzn adresine sahip aynı cüzdan tarafından yapıldı. Bitstamp’a aktarılan token miktarı yazım sırasında 15,66 milyon dolar değere sahipti

Kripto para birimlerinin merkezi borsalara aktarımının ardından, arzda genel olarak artış yaşandığı görüntüsü ortaya çıkar ve bununla birlikte fiyatın token talebinin yanı sıra fiyatı da azaltır. Günlerdir devam eden balina hareketliliğine rağmen, tam tersine, XRP fiyatı, artan balina aktivitesine rağmen geçtiğimiz günlerde yükselişini sürdürdü.

XRP Coin Geleceği

Yazım saati itibariyle, XRP fiyatı %0,041lik hafif bir yükselişle 0,6134 dolara yükseldi. Bunun yanı sıra, işlem hacmi son yirmi dört saat içinde %25,57’lik önemli bir düşüşe de ev sahipliği yaptı.

İlginç bir şekilde, XRP fiyatı dün 0,6 dolar seviyesinin altına düştü ve bu duruma bağlı olarak yatırımcıların önemli biçimde ilgisini çekti. Bununla birlikte, token son yirmi dört saat içinde kayda değer kazançlar göstererek kripto para piyasalarında kendini yeniden canlandırdı.

Altcoin’in fiyatı hakkında bir çok tahmin yapılmaya devam ediyor. Analistler 1 dolar seviyesinin ne zaman aşılabileceğini sorgularken bir yandan da 30 doların üzerinde işlem görecek XRP’nin de hayallerini kurmaya devam ediyorlar. Dün Ripple yönetiminde bulunan ve ismi verilmeyen bir yetkili XRP ve XLM‘i bankacılık sektörünün geleceği ve potansiyel olarak Pepsi – Coca-Cola ikilisine benzetmişti.