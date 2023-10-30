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  •   Gündeme Bomba Gibi Düşen Gelişme! Dev Bankadan 102.8 Milyon Dolarlık Kripto Para Borsası Hamlesi!

Gündeme Bomba Gibi Düşen Gelişme! Dev Bankadan 102.8 Milyon Dolarlık Kripto Para Borsası Hamlesi!

Özet

  • Tayland'ın en büyük ikinci bankası Kasikorn Bank, Satang adlı kripto para borsasının ana şirketinin yüzde 97'sini satın aldı.
  • Anlaşmanın değeri 3.70 milyar Tayland bahtı diğer bir deyişle 102.8 milyon dolar olarak açıklandı.
  • Kasikorn Bank, bu hamlesiyle kripto paralara olan ilgisini ve finans sektöründeki kripto para değişimlerinin etkisini gösteriyor.
  • Piyasaya etkisi: Olumlu
09:45
30 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Tayland’ın en büyük ikinci bankası Kasikorn Bank, kripto para borsası Satang’ın çatı şirketinin çoğunluk hisselerini satın aldı. Kasikorn Bank bundan kısa bir süre önce kripto para borsası lisansı almasıyla ve Web3, fintech ve yapay zekayı hedefleyen bir fon duyurmasıyla gündeme gelmişti.

Kasikorn Bank’ın Büyük Kripto Para Borsası Hamlesi

Taylandlı dev banka Kasikorn Bank’ın kripto para borsası Satang‘ın ana şirketinin hisselerinin yüzde 97’sini satın aldığı açıklandı. Anlaşmanın değeri 3.70 milyar Tayland bahtı diğer bir deyişle 102.8 milyon dolar olarak açıklandı.

Kasikorn Bank bundan kısa bir süre önce dikkat çekici bir şekilde kripto para borsası lisansı almış ve Web3, fintech ve yapay zekayı hedefleyen 100 milyonluk dolarlık fon başlatmıştı.

Bankalar ve Kripto Paralar

Kripto paraların popülerliği, finans sektöründe önemli bir değişimi tetikledi. Birçok banka, kripto paraları ve Blockchain teknolojisini daha fazla araştırmak ve entegre etmek istiyor. Beklendiği gibi bankaların kripto paralarla ilgili hamleleri ülkeye, düzenlemelere ve bankanın kendi stratejilerine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

Günümüzdeki birçok büyük banka, müşterilerine kripto para ticareti hizmetleri sunuyor. Bu, müşterilerin kripto paraları banka hesapları üzerinden alıp satmalarına olanak tanır. Özellikle büyük ticaret platformları ve likidite sağlayıcıları ile iş birliği yaparak bu yönde hizmet sunuyorlar. Bazı bankalar ise müşterilerinin kripto paralarını güvende tutmalarına yardımcı olmak için dijital cüzdan ve saklama hizmetleri sunuyor. Bu, müşterilerin kripto paralarını güvenli bir şekilde saklamalarına olanak tanıyor. Kimi banka, müşterilerine kripto paralara doğrudan olmasa da dolaylı yatırım yapma fırsatı sunan özel yatırım fonları oluşturuyor. Bu fonlar, kripto paralara yatırım yapmak isteyen müşteriler için önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Dahası günümüzde birçok banka, kripto para piyasası hakkında araştırma raporları ve analizler sunuyor. Bu, müşterilerin kripto paralara ilişkin daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olur. Bankalar aynı zamanda Blockchain teknolojisini finansal hizmetlerinde daha fazla kullanmaya yönelik adımlar atıyor. Blockchain, işlemlerin daha güvenli, hızlı ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyor.

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