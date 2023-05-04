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Portföylerinde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin gerçekleştirdiği büyük ölçekli kripto para transferlerine ilişkin verileri paylaşan Whale Alert, gün içerisinde Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile bilinmeyen bir adresin kripto para borsası Binance’e 1 milyondan fazla SOL transferi yaptığı bildirdi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Dün gece saatlerinde yeniden yükselişe geçen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeniden 29.000 dolar seviyelerini aştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, sabah saatlerinde değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,19 trilyon dolar seviyelerine ulaştı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1900 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Öte yandan piyasadaki yükseliş eğilimi sürerken Whale Alert, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile gün içinde gerçekleşen büyük ölçekli Solana (SOL) transferine dikkat çekti. Portföylerinde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin gerçekleştirdiği büyük ölçekli kripto para transferlerine ilişkin verileri paylaşan Whale Alert, gün içerisinde Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile bilinmeyen bir adresin kripto para borsası Binance’e 1 milyondan fazla SOL transferi yaptığı bildirdi.

Solana (SOL), Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor

Whale Alert’in paylaştığı verilere göre güncel fiyatlar ile ortalama 22 milyon dolar değerinde 1.001.394 adet SOL, gün içerisinde bilinmeyen bir adresten kripto para borsası Binance’e transfer edildi. Birçok analist, borsalarda kaydedilen büyük ölçekli kripto varlık girişlerin yeni bir satış baskısı oluşabileceğine işaret ettiğini ve kripto varlıklar adına yeni bir düşüş sinyali verdiğini belirterek kripto para yatırımcılarını uyardı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.