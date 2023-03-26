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Güncel Teknik Görünüm, XRP Adına Hangi Yöne İşaret Ediyor? Ralli Devam Edecek mi?

Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde ortalama %15'lik bir değer artışı kaydeden XRP, kritik direnç seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı.
17:30
26 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası son haftalarda oldukça çalkantılı bir süreç geçirdi. Piyasadaki volatilite hafta içinde de önemli ölçüde artış gösterdi. Piyasadaki bu yüksek volatilite devam ederken XRP ise hafta başından bu yana güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve ortalama %15’lik bir değer artışı kaydederek 0,45 dolar fiyat seviyelerini aştı. XRP, kaydettiği bu yükselişlerin ardından haftanın öne çıkan kripto para birimleri arasında yer aldı.

Piyasada Haftalık Kapanışlara Saatler Kaldı

Bitcoin, haftalar içerisinde 20.000 dolar fiyat seviyelerinden 28.000 dolar fiyat seviyelerine kadar yükselerek volatilitesi oldukça yüksek fiyat hareketleri kaydetti. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, değer artışlarına hız kazandırarak hafta başından bu yana yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1800 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaşırken kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,15 trilyon dolar seviyelerini aştı. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 60 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

XRP’den Ortalama %15’lik Yükseliş

XRP, kripto para piyasasındaki bu yüksek volatilite devam ederken hafta boyu yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve hafta başında da değer artışlarına hız kazandırdı. Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde ortalama %15’lik bir değer artışı kaydeden XRP, 0,45 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı ve 0,5 dolar direncine de önemli ölçüde yaklaşmış oldu. Kaydettiği bu yükselişlerin ardından XRP, CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 1 haftada en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto varlıklar arasında yer aldı ve haftanın öne çıkan kripto para birimleri arasına girdi. Bu esnada XRP’nin piyasa değeri de 25 milyar dolar seviyelerine ulaşırken aynı zamanda XRP’nin işlem hacimlerinde de hafta içerisinde önemli bir artış kaydedildi. XRP’deki güncel teknik görünümü değerlendiren birçok analist, piyasadaki yükseliş ivmesinin devam etmesi durumunda 0,5 dolar direncinin oldukça kritik bir öneme sahip olabileceğini öne sürdü. Ek olarak birçok kripto analiz platformu da kripto para borsalarında kaydedilen işlem hacmi bakımından XRP’nin birçok altcoin’i geride bıraktığını bildirdi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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