  Güncel Bitcoin Yorumu! Alıcılar 90 Günlük Düşen Trend Çizgisini Kırdı! Şimdi Ne Olacak?

Bitcoin‘in fiyatı, 16 Ekim’de güçlü alım baskısıyla yükselerek, düşen direnç trend çizgisinin üzerinde belirleyici bir kırılma yaptı. Bu düşen direnç trend çizgisi, en büyük kripto paranın üç aydır süren düşüşünü yönlendiriyordu ve kırılması yeni bir potansiyel toparlanma aşamasına işaret ediyor. Ancak, bu yükseliş büyük ölçüde SEC’in bir spot Bitcoin ETF’sine onay verdiğine ilişkin yalanlanan haberden kaynaklandı ve bu, direnç trend çizgisinin kırılmasının sürdürülebilirliği hakkında soru işaretlerine neden oldu.

Bitcoin Fiyat Analizi

Eylül ayının ilk haftalarından bu yana, Bitcoin’in fiyatı psikolojik destek seviyesi olan 25 bin dolardan toparlanarak bir rahatlama rallisine başladı. Geçtiğimiz beş hafta içinde, en büyük kripto para yaklaşık yüzde 13,5 değer kazanarak güncel işlem fiyatı olan 28 bin 380 dolara ulaştı.

Bu yükseliş trendi sırasında BTC, son üç aydaki düşüşü çerçeveleyen direnç trend çizgisinden önemli bir kırılma gerçekleştirdi. Bununla birlikte, spekülatif spot Bitcoin ETF’si haberinin yalanlanmış olması, en büyük kripto paranın 30 bin doların ötesine geçmesini engelledi.

Şu anda, BTC‘nin fiyatı gün içi yüzde 0,2 kayıpla işlem görüyor ve yeni kırılan ve destek trend çizgisine dönüşen trend çizgisini yeniden test etmeye hazırlanıyor. Bu yeniden test, kırılmanın sürdürülebilir olup olmadığını ve toparlanmanın devam edip etmeyeceğini belirlemede önemli olacak. Yeniden testin ardından yükseliş ivmesi devam edecek olursa 32 bin dolar seviyesine doğru yüzde 12’lik bir yükseliş olabilir.

Bitcoin Yorumu: Boğa Tuzağı İhtimali

Bitcoin’deki son fiyat hareketinin yalnızca duygusal olduğu kanıtlanırsa ve fiyat kırılan trend çizgisinin üzerinde kalamazsa, düşüş daha da derinleşebilir. Böyle bir aşağı yönlü kırılma, 16 Ekim’deki kırılmanın geçersiz hale gelmesine ve onun bir ‘boğa tuzağı‘ olarak kabul edilmesine ve böylece satış baskısının artmasına neden olabilir. Bu düşüş senaryosunda, en büyük kripto paranın yüzde 10’luk bir düşüş yaşaması muhtemeldir ve potansiyel olarak 25 bin dolarlık destek seviyesini yeniden ziyaret edebilir.

BTC’nin günlük fiyat grafiğindeki Ortalama Yön Endeksi (ADX) eğimindeki artış, alıcıların toparlanma eğilimini uzatma gücüne sahip olduğunu gösteriyor. Düzleşen 50 günlük ve 200 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ise hakim trendin yatay olduğunu ortaya koyuyor.