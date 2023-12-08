Güncel Altcoin Analizleri: BNB, ADA ve LINK Grafik Analizleri ve Önemli Seviyeler

Bu hafta Bitcoin fiyatı ufak bir geri çekilme yaşadı ancak gün içinde 44.000 dolar seviyesine ulaşan fiyat, boğaların pozisyonlarını kapatmak için acele etmediğinin bir göstergesi olarak dikkat çekti. Elbette Bitcoin cephesinde yaşanan gelişemeler altcoin piyasasını da olumlu etkilemeye devam ediyor. Peki BNB, ADA ve LINK grafikleri bizlere neler söylüyor? Birlikte inceliyoruz.

BNB Grafik Analizi

BNB; arz ve talep arasında bir denge olduğuna işaret eden 223 dolar ila 239 dolar aralığında sıkışmış durumda. Yatırımcılar fiyatı 20 günlük EMA seviyesi olan 233 doların üzerine çıkardı ve 239 dolar seviyesindeki engeli aşmaya çalışıyor.

Eğer başarılı olurlarsa, BNB/USDT paritesinin ivme kazanması ve 265 dolar seviyesinde görülen engele doğru sıçraması beklenebilir. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma ve kapanış, bir yükseliş ters baş ve omuz formasyonunu başarı ile tamamlayacaktır. Bu iyimser görüş, fiyatın düşmesi ve 223 doların altına inmesi halinde yakın vadede geçersiz olacaktır. Bu da pariteyi 203 dolarlık kritik desteğe düşürebilir.

ADA Grafik Analizi

Cardano, 4 Aralık’ta gerçekleşen 0,40 dolar direncinin üzerinde kapanış yaptığından beri yükselişini sürdürüyor. Yatırımcılar 7 Aralık’ta gerçekleşen artış ile fiyatı 0,46 doların üzerine çıkarmayı başardı ve bunu 8 Aralık’ta 0,52 doların üzerine çıkan bir başka hamle ile takip etti.

Yukarı yönde dikkat edilmesi gereken bir sonraki seviye ise 0,60 dolar ancak RSI seviyesindeki aşırı alım bölgesi kısa vadede küçük bir düzeltme veya konsolidasyonun mümkün olduğunu gösteriyor. Boğalar mevcut seviyede tutunmayı başarırsa fiyatın 0,70 dolara yükselme olasılığını artırır.

Aksine ADA/USDT paritesi mevcut seviyeden aşağı dönerse muhtemelen 0,52 dolar ve tekrar 0,46 dolardan destek bulacaktır. Bu desteğin altına inilmesi ise 20 günlük EMA seviyesi olan 0,41 dolar seviyesine olası bir düşüşün yolunu açacaktır.

LINK Grafik Analizi

Chainlink 7 Aralık’ta 20 günlük EMA seviyesi olan 15,04 dolardan destek aldı ve bu gelişme de duyarlılığın olumlu kaldığını ve yatırımcıların düşüşlerde alım yaptığını gösteriyor. Boğalar 8 Aralık’ta alımlarına devam ederek fiyatı 16,60 dolar direncinin üzerine çıkarmayı başardı. Alıcıların yükselişi sürdürmesi, yükseliş trendinin yeniden başladığını gösterir. LINK/USDT paritesi 18,30 dolara ve ardından 19,50 dolar seviyesine sıçrayabilir.

Eğer fiyat düşer ve 16,60 doların altında kapanış gerçekleşirse, ayıların daha yüksek seviyelerde aktif kaldığını görebiliriz. Bu durum da 20 günlük EMA seviyesini altına düşme ihtimalini artıracaktır. Bu durum ise LINK fiyatının 13 dolara düşmesine neden olabilir.