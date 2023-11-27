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Güncel Altcoin Analizi: LUNC ve AVAX İçin Takip Edilmesi Gereken Önemli Seviyeler Neler?

Özet

  • LUNC günlük grafikte direnç kırılımı fiyatın ciddi bir ivme kazanmasını sağladı.
  • AVAX cephesinde de düşen kanal formasyonunun kırılması ivme kazanılmasını sağladı.
  • AVAX fiyatının dar bir bölgede sıkışması ise yatırımcısını düşündürüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Kripto para piyasasında teknik analiz, özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcıların devamlı takip etmesi gereken bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Peki yazının yazıldığı sırada 0,00011558 dolar seviyesinden işlem gören LUNC ve 20,21 dolar seviyesinden işlem gören Avax için teknik analiz bize ne gibi ipuçları veriyor? Detaylı grafik incelemesi ve önemli destek ve direnç seviyeleri ile birlikte inceliyoruz.

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LUNC Grafik AnaliziAVAX Grafik Analizi

LUNC Grafik Analizi

LUNC günlük grafikte dikkat çeken ilk formasyon yapısı düşen kanal formasyonu oluyor. Bu formasyon yapısı Haziran ayından Kasım ayına kadar bir süreçte gündemde kaldıktan sonra Kasım’ın ikinci haftasında görülen yükselişler ile birlikte ciddi bir ivme ile direnç kırılımını gerçekleştirdi ve bu durum LUNC fiyatının önemli bir yükseliş yaşamasını sağladı.

LUNC günlük grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,00007996 / 0,00008587 ve 0,00009471 dolar seviyeleridir. Bu destek seviyelerinin altında günlük bar kapanışı gerçekleşmesi kısa süreli bir düzeltmeye neden olsa da uzun vadede LUNC yükseliş ivmesinin bozulmasına izin vermeyecektir. Ancak EMA 200 (kırmızı çizgi) seviyesi olan 0,00007531 dolar seviyesinin altında bar kapanışının gerçekleşmesi ciddi bir ivme kaybına neden olabilir.

LUNC için günlük grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,00012934 / 0,00014139 ve 0,00015780 dolar seviyeleridir. Özellikle son yükseliş hamlesinde 27 Kasım’da iğne atılan 0,00012934 dolar seviyesinin üzerinde günlük bar kapanışı gerçekleşmesi LUNC yükseliş ivmesinin güçlenmesini sağlayacaktır.

 

AVAX Grafik Analizi

Avax günlük grafikte uzun zamandır gündemde olan düşen kanal formasyonu Kasım ayının ikinci haftasında yaşanan yükseliş hareketi ile birlikte diren kırılımı gerçekleştirdi ve bu durum AVAX fiyatının önemli bir ivme kazanmasını sağladı. Ancak son bir haftadır AVAX fiyatının dar bil bölgede sıkışması yatırımcılar arasında endişe yaşanmasına neden olabilir.

AVAX için günlük grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 19,82 / 17,75 ve 16,13 dolar seviyeleridir. Bu destek seviyelerinin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi kısa vadede AVAX’ın düzeltme yapmasına neden olur ancak uzun vadede yükseliş ihtimalini raftan kaldırmaz.

AVAX için günlük grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri sırasıyla; 24,06 / 26,31 ve 29,33 dolar seviyeleridir. Özellikle son yükseliş hamlesinde önemli bir engel olarak karşımıza çıkan 24,06 dolar seviyesinin üzerinde bar kapanışının gerçekleşmesi AVAX tarafında ciddi bir ivme kazanılmasını sağlayacaktır.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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