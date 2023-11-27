Güncel Altcoin Analizi: BNB ve MATIC Grafiğinde Dikkat Çeken Kırılımlar

Kripto para piyasasında teknik analiz, özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcıların devamlı takip etmesi gereken bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Peki yazının yazıldığı sırada 225,1 dolar seviyesinden işlem gören BNB ve 0,7350 dolar seviyesinden işlem gören MATIC için teknik analiz bize ne gibi ipuçları veriyor? Detaylı grafik incelemesi ve önemli destek ve direnç seviyeleri ile birlikte inceliyoruz.

Binance Coin Grafik Analizi

BNB dört saatlik grafikte dikkat çeken bir formasyon yapısı yükselen kanal formasyonu oluyor. Bu yapı ABD Adalet Bakanlığı ve Binance arasında yaşanan sürecin ardından önemli bir satış baskısının ardından destek kırılımı ile geçersiz kaldı. Yaşanılan süreçte BNB fiyatı her ne kadar toparlanma belirtlileri gösterse de EMA 200 (kırmızı çizgi) seviyesinin önemli bir direnç görevi görmesi ile birlikte ivme kaybetmeye devam ediyor.

BNB için dört saatlik grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 222,2 / 218,6 ve 215,1 dolar seviyeleridir. Özellikle 27 Kasım’da çalışan 222,2 dolar desteğinin altında dört saatlik bar kapanışının gerçekleşmesi fiyatın ciddi bir satış baskısı ile karşılaşmasına neden olacaktır.

BNB için dört saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri sırasıyla; 227,7 / 231,7 ve 237,7 dolar seviyeleridir. Özellikle EMA 200 seviyesi ile kesişen 238,7 dolar seviyesinin üzerinde dört saatlik bar kapanışının gerçekleşmesi BNB cephesinde yükseliş ivmesinin yeniden gündeme gelmesini sağlayacaktır.

Polygon (MATIC) Grafik Analizi

MATIC dört saatlik grafikte dikkat çeken ilk oluşum yükselen kanal formasyonu oluyor. Bu formasyon yapısında Kasım ayında yaşanan yükseliş ile birlikte fiyat her ne kadar direnç kırılımı yaşamış ve ciddi bir ivme kazanmış olsa da ilerleyen süreçte MATIC formasyon bölgesine geri döndü ve son bar oluşumlarında destek kırılımını gerçekleştirdi. Yaşanan bu gelişme ile birlikte kısa vadede MATIC’in satış baskısı ile karşılaşması olası gözüküyor.

MATIC için dört saatlik grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,7209 / 0,6947 ve 0,6623 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,7209 dolar seviyesinin altında dört saatlik bar kapanışının gerçekleşmesi fiyatın ivme kaybetmesine neden olacaktır.

MATIC için dört saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri sırasıyla; 0,7857 / 0,8173 ve 0,8583 dolar seviyeleridir. Özellikle son dönemde geçilemeyen 0,7857 dolar seviyesinin üzerinde bar kapanışının gerçekleşmesi MATIC fiyatının ivme kazanmasını sağlayacaktır.