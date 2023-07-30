Bitcoin fiyatı yatay seyrini sürdürüyor ve oldukça yoğun bir haftaya giriyoruz. Kripto para yatırımcıları heyecanlı. Bu heyecanın arkasında önceki sığ volatilite dönemlerinin ardından yaşananlar var. Bitcoin sonuncusunda 30.000 dolar seviyesini kaybetmiş ve 28.800 bölgesini test etmişti. Şimdiyse gideceği yöne bağlı olarak ETH ve XRP dahil altcoinlerin önemli hareketlilikler yaşadığını göreceğiz.

Ethereum (ETH) Fiyat Yorum

Ether son birkaç gündür hareketli ortalamalar arasında sıkışmış durumda. Bu, boğaların 50 günlük SMA’ya (1.854 dolar) düşüşleri satın aldığını ancak fiyatı 20 günlük EMA’nın (1.881 dolar) üzerine çıkaramadığını görüyoruz. Hacimdeki önemli erimeyi dikkate alırsak yatırımcıların piyasalara dair gittikçe daha ilgisiz hale geldiğiniz görüyoruz. Yaz aylarının karakteristik özelliği ayı piyasalarında çok daha can sıkıcı olabiliyor.

Bu dar aralıklı işlemin uzun süre devam etmesi olası değildir ve yakında güçlü bir kırılma ile çözülebilir. Boğalar fiyatı 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarırsa altcoin kralı 1.930 ve 2.000 dolar bölgeleri hedefleyebilir. Ancak 1.854 dolar altındaki kapanışlar daha derin bir düzeltmeye kapı aralayacak. Bu durumda fiyatın 1.626 dolara kadar sert bir düşüş yaşaması olası. Önümüzdeki hafta açıklanacak veriler ve sürpriz gelişmeler uzun süredir devam eden sığ volatiliteyi muhtemelen bozacağı için yatırımcıların risklerini doğru ayarlaması önemli.

ETH fiyatı yazı hazırlandığı sırada 1.877 dolardan alıcı buluyor. Bitcoin ise 29.300 dolar bölgesine adeta saplanmış durumda. Son 24 saatlik kümülatif hacimse 17 milyar dolara geriledi.

Ripple (XRP) Fiyat Yorum

XRP, 13 Temmuz’daki keskin rallinin ardından bir konsolidasyon dönemine girebilir. Bu aralığın sınırları 0,67 ve 0,85 dolar gibi görünüyor. Ripple davasıyla ilgili gelecek yeni açıklama ve kararlar fiyat için son derece önemli. SEC’in özet karardaki menkul kıymet detayını temyize götürmesi muhtemel. Eğer yakında bunu yaparsa kısa süreli düşüş şaşırtıcı olmayacaktır. Düşük bir ihtimal de olsa tarafların uzlaşı için görüşme tarihlerini önümüzdeki hafta netleştirmesi fiyat üzerinde pozitif sonuç doğuracaktır.

20 günlük EMA (0,68 dolar) kademeli olarak yükseliyor ve RSI pozitif bölgede, bu da boğaların hafif bir avantaja sahip olduğunu gösteriyor. Olası yükselişte 0,75 ve 0,85 dolar seviyeleri hedeflenebilir. Aksine, fiyat düşer ve 0,67 doların altında kapanışlar yaparsa 0,56 dolarlık kritik kırılma bölgesine inebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.