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Dün ve bugün Bitcoin fiyatı 30.000 doların üstündeki konumunu sağlamlaştırmaya çalışıyor. Finans devlerinin desteği büyük. Adeta anlaşmış gibi kripto paralara koşan trilyon dolarlık devlet boğaların yeniden canlanmasına neden oldu. Üstelik son yükselişin hikayesini onlar yazdığı için rallinin inandırıcılığı da artıyor.

XRP Coin Fiyatı Yükselecek Mi?

Ripple‘ın XRP’sinin fiyatı önemli bir uzun vadeli direnç alanının üzerine çıktı, ancak bunun üzerinde bir kapanışa ulaşamadı ve bunun yerine çok uzun bir üst fitil oluşturdu. Reddedilme ve ardından gelen düşüş nedeniyle, XRP fiyatı muhtemelen yeni bir yukarı yönlü harekete başladı. Hem RSI okumaları hem de dalga sayımı bu olasılığı destekliyor.

XRP’nin fiyatı Eylül 2022’nin başından bu yana uzun vadeli 0,53 dolarlık direnç alanının üzerine çıkmak için üç girişimde bulundu. Ancak, üçü de başarısız oldu. Son olarak, XRP geçen hafta reddedilerek uzun bir üst fitil ve düşüş mumu oluşturdu. RSI değeri 50’nin üzerindeyse ve trend yukarı yönlü ise boğaların avantajı vardır. RSI artarken fiyatın geri çekilmiş olması negatif sapmaya neden oldu. Bunu besleyen en önemli nedenlerden biri BTC fiyatının henüz 30.000 dolar seviyesindeki desteğini sağlamlaştıramamış olmasıdır. Eğer kral kripto önümüzdeki günlerde 31.000 dolar hedefini aşar ve bu bölgede desteğini sağlamlaştırırsa 40.000 dolarlı hedefler için yatırımcıların iştahı daha da artabilir.

XRP Coin Grafik Yorum

Günlük zaman diliminin teknik analizine dayanarak, XRP fiyatı yerel zirvesine ulaştı ve Haziran/Temmuz aylarında düşmeye devam edecek. Dalga sayımı, bu düşüş eğilimli XRP fiyat tahmininin ana gerekçesidir. Teknik analistler, yinelenen uzun vadeli fiyat modellerini ve yatırımcı psikolojisini inceleyerek trendlerin yönünü belirlemek için Elliott Dalga teorisini kullanır. Bu yılki XRP fiyat hareketinin temel özelliği, artışların üç dalgalı yapılar olmasıdır. Dolayısıyla bunlar muhtemelen A-B-C düzeltmeleridir. Ardından, Nisan-Mayıs aylarındaki düşüş beş dalgalı bir düşüştür. Dolayısıyla, dalga sayımı doğruysa, XRP fiyatı şimdi başka bir beş dalgalı düşüşe başladı. Buna karşılık, bir sonraki düşük seviye için en olası alan 0,40 dolar bölgesidir.

Şimdi en önemli detayı tekrar hatırlatmakta fayda var. Yukarıdaki düşüş senaryosu Bitcoin fiyatının ekstra yükselişe geçemediği ortamda gerçekleşebilir. Eğer BTC beklenenden iyi performans gösterirse XRP boğaları yakında sona ermesi beklenen davanın da heyecanıyla fiyatı 0,56 doların üstüne itebilir. Bu da 0,9 dolar hedefli devasa rallinin temelini oluşturabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.