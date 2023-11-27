Gözünüz, Kulağınız Bu 2 Altcoin’de Olsun! Analist Solana İle Birlikte Parlamalarını Bekliyor!

Üst düzey kripto para analisti The Flow Horse, izleme listesinde bulunan Solana‘nın (SOL) rakibi Layer 1 Blockchain’i Sui’nin (SUI) yükseliş trendinin ilk aşamalarında olduğunu ileri sürdü. Analist ayrıca Chainflip’de (FLIP) de yükseliş beklediğini açıkladı.

Analistin Yükseliş Beklediği İzleme Listesindeki Altcoin’ler

Anonim kripto para analisti The Flow Horse, sosyal medya platformu X’deki (eski adıyla Twitter) hesabından takipçilerine Layer 1 Blockchain’i Sui‘nin yerel varlığı SUI’nin yuvarlanan dip formasyonundan çıktıktan sonra düşüş trendini sona erdirmiş gibi göründüğünü söyledi. Analist SUI için yaptığı yükseliş yorumunda “SUI’nin yükseliş trendi daha yeni başlıyor gibi görünüyor. Son altı ay içinde ortaya çıkan ve önemli hacim seviyelerine ulaşılırken yuvarlanan dip formasyonu ile listemde yer alıyor.” dedi.

Analist SUI’nin hemen ardından 52,21 dolara düşmesinin ardından biriktirmeye başladığını söylediği akıllı sözleşme platformu Solana‘nın SOL’una dikkat çekti. The Flow Horse popüler altcoin‘i yorumlarken “Yani SOL kesinlikle yükseliyor. Bu çok yükseliş trendli bir düzeltmede ve düzeltmeye rağmen spot piyasada yoğun şekilde satın alınıyor.” ifadelerini kullandı.

The Flow Horse, SUI ve SOL’un ardından izleme listesindeki üçüncü altcoin olan Chainflip’i yorumladı. Analist kullanıcılara yerel çapraz zincir takasları için düşük kayma sağlamayı amaçlayan bir otomatik piyasa yapıcısı (AMM) olan Chainflip’in yerel varlığı FLIP’in daha fazla kripto para borsasında listelendikçe ralli yapmaya devam edebileceğini belirterek şunları söyledi:

Biraz FLIP aldım. Henüz yasal bir vadeli işlem piyasası açılmış değil, sadece birkaç spot listelemesi var. Daha fazla yerde listelendiğini gördükçe bunun sert şekilde yükseleceğini görebiliyorum.

Bitcoin İçin “Zor Olacak” Yorumu

Son olarak Bitcoin‘e (BTC) bakan The Flow Horse, kripto para kralının geçen hafta yılın en yüksek seviyesi olan 38 bin 189 dolara yükselmesinin bir bakıma sürdürülemez göründüğünü söyledi. Analiste göre yatırımcılar BTC’nin yükselişini kaçırmamak ve yükselişten kar etmek için şimdiye kadar altcoin’lerini satarak yükselişi körükledi: