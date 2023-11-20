  Gözlerinizi Bu 2 Altcoin’den Ayırmayın! Uzman “Parlayabilirler” Diyerek Paylaştı!

Öngörülerinin gerçekleşmesiyle yakından takip edilen kripto para analisti ve stratejisti Ali Martinez, popüler altcoin’ler arasında yer alan Ripple’ın XRP’sinin birden fazla yükseliş sinyali verdiği için güçlü bir ralli için hazır gibi göründüğünü söyledi. Analist ayrıca eşten eşe ödeme ağı Litecoin’in (LTC) de zincir üstü tarafının yükseliş sinyali sunduğunu ifade etti.

TD Sıralı Göstergesi XRP İçin Yükseliş Sinyali Veriyor

Kripto para analisti Ali Martinez, X sosyal medya platformunda Tom DeMark (TD) Sıralı Göstergesi‘nin XRP için güçlü bir yükseliş sinyali verdiğine dikkat çekti. Analistin işaret ettiği TD Sıralı gösteresi, dokuz değerde piyasadaki trend dönüş noktalarını belirlemeyi amaçlamaktadır ve şu anda XRP için olası bir trend dönüşüne işaret ediyor.

Martinez popüler altcoin için öngörüsünü detaylandırırken “TD Sıralı Göstergesi, dört saatlik XRP grafiğinde önemli bir satın alım sinyali veriyor ve bu da 0,63 dolara hatta 0,67 dolara kadar bir toparlanmayı tetikleyebilir” dedi.

Martinez ayrıca XRP balinaları arasındaki hareketlenmeye de dikkat çekti. Analiste göre, XRP balinaları hayata geri döndü ve radarına aldıkları altcoin’i biriktirmekle meşguller:

XRP’nin son 10 gündeki yüzde 18’lik fiyat düşüşüne rağmen, balina işlemlerinde ve varlıklarında kayda değer bir artış söz konusu. Büyük oyuncuların bu artan ilgisi, XRP’nin fiyatında toparlanmanın habercisi olabilir.

Popüler altcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,22 yükselişle 0,6241 dolardan işlem görüyor. Veriler 33.5 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 4’ncü altcoin’in son 7 günde yüzde 3,58 düştüğünü, son 30 günde ise yüzde 20,68 yükseldiğini ortaya koyuyor.

Litecoin Ağının Aktivitesi Hızla Artıyor

Martinez ayrıca Litecoin‘e bakarak eşten eşe ödeme ağının işlem sayısı açısından yeni bir rekor kırdığını söyledi. Analist “Litecoin yalnızca 14 Kasım’da bir milyon LTC işlemi kaydederek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.” dedi.

LTC, bu yazının hazırlandığı sırada 5.2 milyar dolar piyasa değeri ile son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,86 yükselişle 70,48 dolardan el değiştiriyor.