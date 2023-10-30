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  •   Gözler Üç Günde Yüzde 300 Yükselen Token’a Çevrildi: FLOKI Cephesinde Neler Oluyor?

Gözler Üç Günde Yüzde 300 Yükselen Token’a Çevrildi: FLOKI Cephesinde Neler Oluyor?

Özet

  • Floki ekibinin yeni ortaklık ürünü TokenFi performansı ile göz dolduruyor.
  • 27 Ekim'de piyasaya sürülen TOKEN, şimdiye kadar yüzde 300'den fazla yükseldi.
  • Bu gelişme ile birlikte sosyal medya platformu X tarafında ilgi devam ediyor.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
17:30
30 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Floki ekibi tarafından uzun zamandır saklanan ve 26 Ekim’de kamuoyuna duyurulan TokenFi platformu güne damgasını vurdu. Sosyal medya platformu X’te son trendler arasına giren TokenFi, özellikle kripto para piyasası yatırımcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Bunun üzerinde TokenFi ekibi tarafından bir X gönderisi paylaşıldı ve yaşanan gelişmeler herkesi heyecanladırdı.

Son Günlerin Popüler Projesi: TokenFi

27 Ekim’de piyasaya sürülen TokenFi yerel kripto varlık birimi TOKEN, kripto para fiyat veri platformu CoinMarketCap verilerine göre üç günde %300’ün üzerinde yükseliş yaşadı. Yazının yazıldığı sırada 0,01628 dolardan işlem gören TOKEN’ın piyasa değeri 16.17 milyon dolar ve son 24 saatte gerçekleşen işlem hacmi 2.64 milyon dolar olarak kaydedildi.

Henüz merkezi borsalarla herhangi bir anlaşmaya gitmeyen ekibin bir sonraki hamlesi merakla beklenirken bu gelişme ile birlikte X tarafında hareketli saatler yaşanıyor. Sosyal medya platformunda trendler kısmında karşımıza çıkan TokenFi hashtag’i TokenFi resmi X sayfası üzerinden paylaşıldı.

Bu paylaşımda amacına yönelik olarak kripto varlık birimleri oluşturmaya ve varlıkları tokenize etmeye yönelik kullanıcı dostu bir platform olduğuna dikkat çeken ekip, sektördeki en büyük isimlerden birkaçı ile yapılan işbirliklerine dikkat çekti ve yine 16 trilyon dolarlık sektör göndermesinde bulundu.

Floki Ekibinden Dikkat Çeken Paylaşım

TokenFi ekibinden gelen paylaşımına FLOKI ekibi de sessiz kalmadı ve resmi X sayfası üzerinden TokenFi tweet’i alıntılanarak yatırımcılara uyarı niteliğinde bir paylaşım sunuldu. Bu paylaşıma göre öngörülen 16 trilyon dolarlık piyasaya dikkat çeken ekip, TokenFi tarafında yapılacak ortalıklık anlaşmalarına dikkat çekti ve yatırımcılara gözünüzü kırpmayın uyarısında bulunuldu.

Floki ekibi, TokenFi duyurusunun ardından birçok yatırımcıdan olumlu dönüş aldı ve bu durum FLOKI fiyatının da yükselmesine neden oldu. Bitcoin’de yaşanan yükselişin yanında böyle bir duyurunun da kamuoyuna sunulması FLOKI fiyatında hareketliliğe neden oldu.

Son yedi günde %38,29’luk bir yükseliş yaşayan meme token projesi yazının yazıldığı sırada 0,00003645 dolardan işlem görüyordu. Piyasa değeri 346 milyon dolar olan FLOKI, son 24 saatte 83.28 milyon dolar değerinde işlem hacmi gerçekleştirdi.

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