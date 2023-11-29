Gözler 10 Ocak 2024’e Döndü! Bloomberg Kıdemli ETF Analisti Tahmini Yeniledi! Bitcoin ETF’sinde İhtimal Yüzde 90!

Kripto para piyasasına umut bağlayan yatırımcılar, Bitcoin‘in halving’i ve gelecek yıl spot Bitcoin ETF’sinin onaylanması gibi olayların tetikleyeceği potansiyel bir boğa piyasası beklentisiyle hareket ediyor.

Bloomberg’in kıdemli ETF analisti Eric Balchunas tarafından geçmişte yapmış olduğu ETF onay tarihi tahmini yinelendi. 29 Kasım’da paylaştığı bir X gönderisinde, Bloomberg’in 10 Ocak’a tarihine kadar ETF’nin onaylanacağı yönünde sahip olduğu %90’lık beklentiyi koruduğunu, bunun ETF hakkında popüler yorumlar yapmadan ve yaygın olarak kabul görmeden önce bile uzun süredir kabul edilen tahmin olduğunu öne sürdü.

Balchunas Bitcoin ETF Tahminini Yineledi

İnsanlar bana olasılıkları değiştirip değiştirmediğimizi soruyor. Hayır, hala 10 Ocak’a kadar (yani bu döngüde) onaylanma ihtimalini %90’da tutuyoruz, aylardır (havalı/güvenli olmadan önce) sahip olduğumuz oranlarla aynı. Şu anda izlediğimiz şey: daha fazla düzeltilmiş/nihai dosyanın gelmesi ve ayni ve nakdi yaratımlar konusunda netlik.

Ortaya çıkan olası ETF haberlerinin ardından yükselişe geçen BTC‘nin son dönemde yukarı yönlü hareketinde görülen yavaşlamaya rağmen, yatırımcılar için hayati önem taşıyan eşik seviyesi 37.000 dolar üzerinde piyasa hareketi devam ediyor.

Piyasadaki çeşitli göstergeler, kripto varlığının bir daha 35.000 doların altına fiyat hareketinin gerçekleşmeyeceğine dair güçlü bir olasılığa işaret ediyor ve ETF’lerin onayı da bunlardan biri olarak kabul ediliyor.

ETF Reddi İçin İhtimal Çok Zayıf

Yorumlarda tüm ETF’lerin reddedilme olasılığı sorulduğunda Balchunas şunları söyledi:

Düşük bir ihtimal.

ETF’ler üzerinde çalışan çok sayıda kişinin aynı görüşte olduğu da analist tarafından vurgulandı ve reddin olası olmadığını öne sürdü. Analistin dikkat çektiği bir diğer şey, onayın kaçınılmaz göründüğü ve temel düşüncenin bunun gerçekleşip gerçekleşmemesinden uzaklaştığı, artık bunun ne zaman gerçekleşeceğine kaydığı oldu.

Ancak kesin tarihler, yorumlar ve zaman çizelgesine ilişkin tartışmalarda kaybolan önemli şey, SEC ve ihraççıların bu ETF’leri BU DÖNEME hazır hale getirmek için perde arkasında çok çalışıyor olmalarıdır.

Piyasada yaptığı tahminlerle dikkat çeken bir başka kripto analisti Fifty Pawlow, Bloomberg’in bu yılki varsayımlarında yanıldığını belirtti. Daha da önemlisi %90’lık tahminini ikiye katladığına dair endişelerini de takipçileriyle paylaştı.

Pawlow’un yapmış olduğu yorum kıdemli ETF analistinin gönderisini paylaşmasından yaklaşık bir saat sonra geldi. Ancak yazım saati itibariyle Pawlow’a herhangi bir yanıt gelmemişti.