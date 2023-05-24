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NEO (NEO) fiyatı uzun vadeli bir direnç seviyesinden çıktı ancak rallisini sürdüremedi. Fiyat, kırılmadan sonra önemli bir direncin altına düşmüş olsa da, fiyat hareketi ve dalga sayısı başka bir rallinin yaklaşmakta olduğunu gösteriyor olabilir.

NEO Coin Geleceği! Fiyat Yükselecek Mi?

Haftalık NEO görünümü, yükseliş ve düşüş işaretleri mevcut olduğu için karışık. Yükseliş tarafında, fiyat 609 günlük direnç çizgisinden çıktı. Bu, keskin bir yukarı yönlü harekete ve Şubat ayında 15,80 dolarlık yeni bir yılın en yüksek seviyesine yol açtı.

Bu durum 12 dolarlık yatay alanın geri kazanılmasına neden olmuş gibi görünse de, fiyat kısa bir süre sonra bu alanın altına düştü. Bölgenin artık direnç sağlaması bekleniyor. Alıcılar ralliyi sürdüremediği için bu tür sapmalar düşüş işaretleri olarak kabul edilebilir.

Son olarak, RSI karışık bir görünüm sunuyor. Yatırımcılar RSI’ı bir piyasanın aşırı alınıp satıldığını değerlendirmek ve bir varlığın biriktirilip biriktirilmeyeceğini ya da satılıp satılmayacağını belirlemek için bir momentum göstergesi olarak kullanır.

RSI değeri 50’nin üzerindeyse ve trend yukarı yönlü ise boğalar hala avantajlı olurlar. Değer 50’nin altındaysa bunun tam tersi geçerli olur. Gösterge artmakta ancak 50’nin altına düşmüştü. Dolayısıyla, RSI reddedilene ya da 50 çizgisini geri alana kadar eğilim belirsizliğini koruyacakmış gibi görünüyor.

NEO Fiyat Tahmini

Günlük zaman diliminde yapılan teknik analiz, Şubat sonundan bu yana devam eden düzeltmenin tamamlandığını gösteriyor. Bunun birden fazla nedeni var.

İlk olarak, fiyat daha önce aşağı yönlü hareket gerçekleştirdikten sonra 9,20 dolar yatay destek alanında sıçradı. Bu, alım baskısının bir işareti olarak kabul edilen uzun bir alt fitil (yeşil simge) yarattı. Hem sapma hem de uzun alt fitil yükseliş işareti olarak kabul edilebilir.

İkinci olarak, günlük RSI bir yükseliş sapması yarattı. Bir momentum düşüşü bir fiyat düşüşüne eşlik etmediğinde bir yükseliş sapması (yeşil çizgi) meydana gelir. Bu genellikle yükseliş trendinin tersine dönmesine yol açar.

Son olarak, dalga sayımı bir yükseliş okuması sağlayabilir. Teknik analistler, yinelenen uzun vadeli fiyat modellerini ve yatırımcı psikolojisini inceleyerek trendin yönünü belirlemek için Elliott Dalga teorisini kullanır. Dalga sayımı, A:C dalgalarının 1:1 oranına sahip olduğu tamamlanmış bir A-B-C düzeltici yapısını (beyaz) gösteriyor olabilir.

Bu yükseliş NEO fiyat tahminine rağmen, C dalgasının en düşük seviyesi olan 7,61 doların (kırmızı çizgi) altına düşülmesi trendin düşüş eğiliminde olduğu anlamına gelebilir. Bu durumda, bir sonraki en yakın destek olan 7,20 dolara düşüş olası senaryoların başında geliyor olacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.