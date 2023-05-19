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Veriler net ve Shiba Coin yatırımcılarını orta vadede enteresan günler bekliyor olabilir. Fakat bugünlerde gölgede kaldı. Özellikle Mayıs başındaki düşük piyasa değerli meme coinlerin ilgi odağı haline gelmesi ve 8 Mayıs çöküşü umutları baltaladı. Ancak kripto paralar orta ve uzun vadede daha net kazanç getiren bir alan.

Shiba Coin Geleceği

Bir meme coin için en iyi fiyat katalizörü nedir? Elbette topluluğun aniden büyük bir coşkuyla onu sosyal medyada pompalaması. Fakat bu artık değişiyor. PEPE Coin örneğinde olduğu gibi eskisi kadar sürdürülebilir değil. Shiba Coin zaten bunu değiştirmek için ayı piyasasında enerjisini inşa etmeye harcıyor. Onun için en iyi fiyat katalizörü yeni ve mevcut ürünleriyle ilgili atacağı adımlar olacak. Bir meme coin olarak topluluğunu kendi ürünlerine yönlendirerek değerini artıracak. Bu Dogecoin ve diğerlerinin hayalini kurduğu ancak Shiba Coin’in başardığı şeydir.

Fayda üreten meme coin, kulağa harika geliyor. İşte bunun için Shibarium testneti başlatıldı ve güncel veriler “görünen köy kılavuz istemiyor” diyor. Lansman yapıldığında Shiba Coin topluluğu bu heyecanı devam ettirebilirse ciddi fiyat hareketleri görebiliriz.

Shibarium Son Durum

Blockchain veri izleyicisi Blockscout’a göre Puppynet, Mart ayında piyasaya sürüldüğünden bu yana 9,5 milyondan fazla işlem gerçekleştirdi. Polygon (MATIC) gibi hızlı ve ucuz ölçeklenebilir çözümler yaratmak için tasarlanmış Ethereum (ETH) üzerine inşa edilmiş bir layer2 protokolü olan Shibarium, henüz belirli bir tarih belirlenmemiş olsa da yılın ikinci yarısında resmi olarak piyasaya sürülecek.

Test ağı üzerinden yapılan işlemlerin sayısı lansmanından bu yana büyük bir artış gösterdi. Bu ilgi yoğunluğu gelecekte Shibarium’un Shiba Coin fiyatı üzerinde ciddi sonuçları olabileceğini söylüyor. Blockscout ayrıca bugüne kadar yaklaşık 16 milyon cüzdan adresinin Puppynet ile etkileşime girdiğini ve işlem ücretlerinin son derece sürdürülebilir olduğunu raporladı.