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“Görevden Alma” Kararı Sonrası Çöken Altcoin İçin Flaş Gelişme! Fiyat Yeniden Düşüşe Geçti!

Özet

  • OpenAI, Sam Altman'ın görevden alınmasının ardından geçici olarak Emmett Shear'ı CEO olarak atadı.
  • Altman'ın görevine iade edilmemesi ve Shear'ın atanması, şirket içindeki gerginlikleri yansıtıyor.
  • Bu liderlik değişikliği, geçen hafta çöken Worldcoin (WLD) coin'in bir kez daha değer kaybetmesine neden oldu.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
10:10
20 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

OpenAI yönetim kurulu, sürpriz bir kararla görevden alınan Sam Altman‘ın göreve iade edilmesi çağrılarını görmezden gelerek Twitch’in eski İcra Kurulu Başkanı Emmett Shear’i geçici CEO olarak atadı. Bu hamle, Altman’ın başını çektiği Worldcoin‘in (WLD) çökmesine, teknoloji camiasını özellikle de yapay zeka (AI) sektörünü diken üstünde tutan bir dizi liderlik değişikliğinin ve yoğun müzakerelerin yaşandığı hafta sonunun ardından geldi.

Twitch’in Eski CEO’su Geçici OpenAI CEO’su Olarak Göreve Başladı

Yönetim kurulunda yaşanan gerginlikler ve yatırımcıların baskıları arasında OpenAI‘nin Emmett Shear’ı geçici CEO olarak göreve getirme kararı, Sam Altman’ın beklenen görevine iade edilmesi konusunda baskıların görmezden gelindiğine işaret ediyor. Altman’ın geçtiğimiz hafta Cuma günü iletişim uyuşmazlıklarını gerekçe göstererek aniden görevden alınması, yerine Shear’ın getirilmesiyle sonuçlandı.

Konuya yakın kaynakların aktardığına göre, yönetim kurulu aktif bir şekilde Altman için bir halef aradı ve istikrarlı bir liderlik arayışında önde gelen teknoloji yöneticilerine ulaştı. Altman’ı geri getirmek ve Murati’yi geçici CEO olarak atamak için yapılan görüşmelerin ardından Shear’ın atanması, OpenAI’nin iç dinamiklerini çevreleyen karmaşıklığı ve durumun aciliyetini ortaya koyan üçüncü liderlik değişikliğine işaret ediyor.

Geçen Hafta Çöken WLD Coin Yeniden Yönünü Aşağı Çevirdi

Geçen hafta Altman’ın sürpriz şekilde görevden alınması sonrası 2,5 dolar seviyelerinden 1,8 dolara seviyelerine çöken WLD coin, görevine iade edileceği söylentileri üzerine yönünü yukarı çevirmiş ve verdiği kayıpların büyük bir kısmının geri kazanmıştı.

Shear’ın geçici CEO olarak göreve getirilmesi WLD coin’in bir kez daha sarsılmasına neden oldu. Piyasaya çıktığı ilk günden bu yana gizlilik konularında tartışmalara neden olan ve sert şekilde eleştirilen altcoin projesi, gelen haber üzerine bir kez daha yönünü aşağı çevirdi. Haber öncesi 2,5 doların üzerinde işlem gören WLD coin, hızla düşerek 2,27 dolara kadar geriledi.

Worldcoin‘in WLD’si bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,64 düşüşle 2,32 dolardan işlem görüyor.

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