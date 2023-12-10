Google Bile Boğa Sezonuna Hazırlanıyor! Önce Güvenlik! Şirket Tarafından Kritik Güncellemeler Duyuruldu!

Google belki de boğa sezonunda yaşanabilecek yoğunluğu ve sıkıntıları düşünerek, reklam politikalarında iyileştirme merkezli bir hamleyle kripto paraları ve yatırımcılarını ilgilendiren biçimde özellikle de Cryptocurrency Coin Trust’ları hedef alan güncellemeleri duyurdu.

Google’ın Yeni Talepleri

Google tarafından yapılan değişikliklerin 29 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek gireceği açıklandı. Bu doğrultuda kullanıcılara daha güvenilir bilgi sağlama amacı bulunurken gelen güncellemenin ardından kişileri kripto paralara yaptıkları yatırımlarda potansiyel risklerden korumayı hedeflemektedir.

Güncellemenin merkezinde belki de özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde Kripto Para Tröstleri sunan reklam verenler bulunuyor. Kripto reklamlarını yayınlama amacı bulunan reklam verenlerin artık belirli şartları sağlaması beklenirken ve bunu yanı sıra Google’dan sertifika da alması gerekecek.

Güncelleme ile oluşan bu sertifikasyon sürecinde, reklam verenlerin belirli standartları karşılaması beklenilirken platformlardaki kripto para birimi ile alakalı reklamların genel kalitesini ve güvenilirliğini artırmak hedeflenmektedir.

Ek olarak, sertifikasyon süreci muhtemelen reklam veren kişi ve kurumların Google’ın beklentilerini yerine getirdiğini, aynı zamanda da Cryptocurrency Coin Trusts için kripto reklamları yayınlamak konusunda onay aldığını gösteren bir simgeye de sahip olacak.

Değişiklikler Amerika Birleşik Devletleri’ne merkezinde gerçekleşmiş dahi olsa, Google, reklam verenlere sınırlamanın bununla kalmadığını, reklamlarının hedeflendiği herhangi bir ülke veya bölgedeki yerel yasalara da uymalarının beklendiğini hatırlatıyor.

Bu durum aslında düzenlemenin küresel olduğunu da ortaya koyuyor ve bu doğrultuda kirpto paralar hakkında reklamını yapan tüm hesaplar bu düzenlemelere uymak zorunda kalacaklar.

Google’ın Kripto Reklamları Politikası NFT’leri de Kapsıyor

Google’ın geçtiğimiz dönemde Non-Fungible Tokens (NFT) içeren blockchain tabanlı oyunların reklamın hakkında politikalarını güncellediğini de hatırlatmakta fayda var.

Yeni politikaya göre, şans oyunları merkezli olmayan içeriklerle ilişkili NFT oyunlarında reklamlara izin veriliyor. Ancak yeni yapılan düzenlemede olduğu gibi bu konuda da reklamları yayınlamak için kurum ve kuruluşların sertifika alması gerekmekte.

NFT’lerle ilişkilendirilmiş şans oyunları ile ilgili içeriği tanıtan reklamlar konusunda ise reklam verenlerin Google’ın kumar ve oyunlar politikasına uygun sertifikalara ihtiyacı olacağı açıklandı.

Daha dikkat edilmesi gerektiği düşünülen bu konuda alınan ek kripto reklam önlemi, Google tarafından sorumlu reklamcılığa olan bağlılığın bir göstergesi olarak düşünülüyor ve bunun kullanıcıların potansiyel olarak zararlı görmemeleri için önem taşıdığı vurgulanıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.