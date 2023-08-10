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  •   Gökten Kıyamet Gibi Para Yağacak! Altcoin Projesinde 2 Milyar Token Dağıtacak!

Gökten Kıyamet Gibi Para Yağacak! Altcoin Projesinde 2 Milyar Token Dağıtacak!

Özet

  • - MakerDAO'nun kurucusu R. Christensen, Spark Protocol için bir yönetişim token'i oluşturulmasını öenren bir yönetişim teklifi sundu.
  • - Yönetişim teklifine göre 10 yıl içerisinde kullanıcılara ödül olarak 2 milyar Spark'ın (SPK) token'i dağıtılacak.
  • - Yönetişim teklifi, Spark Protocol'ün sonunda MakerDAO içerisinde bağımsız bir subDAO haline gelmesini ve kendi token'iyle yönetilmesi amacı güdüyor.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
14:20
10 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Önde gelen stablecoin ihraççısı MakerDAO‘nun kurucusu Rune Christensen, Spark Protocol’ü için bir yönetişim token’i çıkarılması ve bu token’in ödül olarak AirDrop yoluyla kullanıcılara dağıtılması yönünde bir yönetişim teklifi sundu. Sunulan yönetişim teklifine göre on yıl içinde 2 milyar Spark (SPK) token’in dağıtımı yapılacak.

Sunulan Yönetişim Teklifinin Detayları

Stablecoin ihraççısı MakerDAO’nun kurucusu Rune Christensen, borç verme protokolü Spark Protocol için bir yönetişim token’i oluşturulması ve oluşturulacak token’in “ön çiftçilik AirDrop”u adını verdiği yöntemle kullanıcılara ödül olarak dağıtılması yönünde bir yönetişim teklifi sundu. Platforma uzun vadeli kullanıcı katılımını teşvik etmenin amaçlandığı yönetişim teklifi, Spark Protocol’ün sürekli kullanımını sağlamak adına on yıl içinde 2 milyar SPK token‘inin dağıtılmasını öneriyor.

Spark Protocol, MakerDAO’nun sunduğu ve doğrudan Maker’dan likidite sağlayarak DeFi kredisi sunan bir borç verme protokolü olarak öne çıkıyor. Protokol, borç teminat olarak Ethereum (ETH), stake edilmiş ETH ve Dai (DAI) gibi varlıkları kabul ediyor.

Spark Protocol’ün Bağımsız Bir subDAO Olması Hedefleniyor

Yönetişim teklifi ile nihai olarak hedeflenen Spark Protocol’ün sonunda bir subDAO olması yönünde. Bu, MakerDAO’nun oyun sonu planında önemli bir adıma karşılık geliyor. Bir SubDAO, MakerDAO içinde bağımsız, merkeziyetsiz özerk bir kuruluş (DAO) olarak hareket etmektedir. Oyun sonu planının bir parçası olarak, Spark Protocol gibi oluşturulan DAO’ların hepsi kendi tokenler’i ile yönetilecekler.

SubDAO tokenler’i, çeşitli varlıklar teminat olarak kullanılarak Spark Protocol borçlularına tahsis edilecek ve borçlanma miktarları ve süreleriyle orantılı olarak dağıtılacak. Christensen, sunduğu yönetişim teklifinde “SparkDAO’nun misyonu ve potansiyeliyle uyumlu bir kullanıcı ve DAO katılımcı topluluğu oluşturmak istiyoruz” notunu düştü. Christensen, Spark Protocol’ün Geliştirilmiş Dai Tasarruf Oranı (EDSR) olarak bilinen Dai mevduatlarına yüzde 5 getiri sunarak aktif kullanımı teşvik etmeyi amaçladıklarını da ekledi.

Spark Protocol’ün EDSR’si bu hafta başında yüzde 8’e yükseldi ve kullanıcılar borçlanma arbitrajı fırsatından faydalandıkça önemli miktarda sermaye girişi oldu. Bu, kullanıcıların daha düşük faiz oranı ile Dai borç aldıkları ve EDSR’de daha yüksek getiri için kullandıkları anlamına geliyor. Christensen, ilerleyen günlerde Dai mevduatları için belirlenen faiz oranının hızla aşması nedeniyle oranın yüzde 5’e düşeceğini belirtti.

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