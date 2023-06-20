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  •   Glassnode: Sıkın Dişinizi Bu Tarihte Tamam! Kripto Para Yatırımcıları Artık Bunaldı!

Glassnode: Sıkın Dişinizi Bu Tarihte Tamam! Kripto Para Yatırımcıları Artık Bunaldı!

Özet

  • Glassnode geçmişte verilere bakarak 8-18 aylık yatay seyir öngörüyor.
  • Kripto para yatırımcıları 1,5 yıldır süren düşüşlerde ciddi kayıplar yaşadı.
  • Trilyon dolarlık devlerin kripto hamleleri bile Bitcoin'i 27.500 dolara taşıyamadı.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
18:40
20 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcıları aylardır devam eden düşüşler nedeniyle cüzdanlarının eridiğini gördü. Bir kısmı piyasadan uzaklaştı. Kalanlar da artık yükseliş ne zaman başlayacak diye kara kara düşünüyor. Küresel ölçekte artan enflasyon, alım gücündeki azalma üstüne kripto para piyasalarındaki sıkıcı fiyatlar artık sınırları zorluyor. Peki bu ızdırap ne zaman bitecek?

Kripto Paralar Uzman Tahmini

Yeni bir tahmine göre, boğa piyasası hız kazanırken Bitcoin bir buçuk yıla kadar sürecek bir “can sıkıntısı” evresiyle karşı karşıya. Son piyasa analizinde kripto şirketi BTC yatırımcıları için zorlu bir dönemin yaklaştığını söylüyor.

2023’ün ilk çeyreğinde %70 değer kazandıktan sonra son zamanlarda yerini korumakta zorlanan Bitcoin, gelecekteki fiyat hareketleri söz konusu olduğunda fikir ayrılıkları yaşıyor. Bazıları 2024 blok ödüllerinin yarıya inmesiyle birlikte önümüzdeki yılı dramatik bir yükselişin karakterize edeceğine inanırken, diğerleri yeni bir ATH için 2025 yılına işaret ediyor.

Kripto Paraların Geleceği

Glassnode‘a göre, klasik bir boğa piyasası öncesi aşamanın yaşandığına dair işaretler var, ancak uzun vadeli yatırımcıların yine de büyük bir sabır göstermesi gerekecek. Buradaki Glassnode tahminleri on-chain verilerin tarihsel sonuçlarına bağlı olarak oluşuyor.

“Şu anda, canlılık çok yıllı bir makro düşüş trendinde ve ayı piyasasının ilk başladığı Mayıs 2021’de zirveye ulaştı. Coinler yavaş ama emin adımlarla soğuk cüzdanlara taşınırken ve HODLer grubu tarafından piyasadan çıkarılırken, 2018-20 döngüsüne benzer bir yapının oluştuğunu görebiliyoruz.”

Bitcoin sahiplerinin coinlerini harcama ya da elde tutma eğilimi olarak tanımlanan arz canlılığı Glassnode analistleri tarafından özellikle vurgulandı.

“Bu HODLer’lar şu anda ayda yaklaşık 42,2 bin BTC oranında coin biriktiriyor, bu da fiyata duyarsız sınıfın şu anda mevcut arzın önemsiz olmayan bir kısmını emdiğini gösteriyor. Bu davranışı önceki döngülerle karşılaştırırsak, bu istikrarlı ve kademeli birikim rejiminin 2 yıldan biraz daha uzun bir süre önce başladığını görebiliriz ve önümüzde 6 ila 12 aylık bir süre daha olabileceğini düşündürmektedir.”

Glassnode, azalan borsa bakiyelerinin arzın giderek likit olmadığını, yani özel soğuk cüzdanlarda ulaşılamaz ve satılamaz hale geldiğini gösterdiğini de sözlerine ekledi.

“Piyasa enerjisinin çoğu ölçütünde, dijital varlık piyasaları çok azında heyecan gösteriyor. Likidite ve heyecan yerini yatırımcı ilgisizliğine bırakırken, volatilite, hacimler ve gerçekleşen değer son yılların en düşük seviyelerinde seyrediyor. Ancak fiyata duyarsız HODLer kohortuna doğru klasik servet transferi modeli kesintisiz devam ediyor. Eğer geçmiş döngüler bir yol gösterici ise, bu durum, potansiyel olarak 8 ila 18 ay arasında sürecek sıkıcı bir dönemin içinde olduğumuzu gösterir.”

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