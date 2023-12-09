Glassnode Kurucusundan Öne Çıkan Metrik! Bitcoin ve Altcoinlere Yükseliş Umudu!

Kripto para analitik firması Glassnode’un kurucu ortakları, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) yükselirken altcoinlerin de yükselişe geçmek üzere olduğuna inandığını açıkladı. İşte kritik yorum!

Glassnode Kurucusundan Altcoin Beklentileri

Sosyal medya platformu X’te Negentropic’i paylaşan Glassnode kurucu ortakları Jan Happel ve Yann Allemann, toplam altcoin piyasa değerinin hâlihazırda yükseldiğini ve bunun da altcoinler için yükselişe işaret ettiğini belirtti. Uzman isim konu hakkında şunları söyledi:

Altcoinler harekete geçmeden önce ne kadar daha geride kalacak? Bitcoin anlatısı gemiyi yönlendirmeye devam ediyor, ancak daha yakından bakıldığında toplam altcoin piyasa değerinin arayı kapattığı ortaya çıkıyor. Ethereum ve BTC’nin öncülük etmesiyle potansiyel olarak bir altcoin yükselişinin eşiğindeyiz.

Kurucular ayrıca Bitcoin fiyatında volatilitenin artacağını ancak yükselişin devam edeceğini öngörüyor. Lider kripto para birimi genel yükseliş trendinde kalırken 40.000 dolar seviyesine düşebileceğini vurgulayarak şunları söyledi:

BTC’nin yükseliş momentumu: 46.000 dolara doğru bilinmeyen yolculuğa çıkmak. BTC’nin aşırı alım olduğunu gösteren dört saatlik zaman dilimine rağmen, BTC’nin yükseliş eğilimi devam edebilir ve bu da yatırımcıların FOMO’sunu her alanda yoğunlaştırabilir. Teknik olarak BTC, keşfedilmemiş bölgede 46.000 dolara doğru ilerliyor. 40.000-46.000 dolar arasında değişken hareketler bekliyoruz. 20 günlük EMA (üstel hareketli ortalama), potansiyel geri çekilmeler için bir güvenlik ağı sağlayarak kısa devreyi riskli hale getiriyor. Mevcut modeller 45.000 dolara doğru bir tırmanışa işaret ediyor. Sonuç: Dikkatli olun ama iyimser olun. Ancak BTC’nin momentumu daha fazla yükselişe işaret ediyor.

İki uzman isim aynı zamanda Elliott Wave teorisini kullanarak kripto para birimlerinin toplam piyasa değerinin, mevcut boğa döngüsü sırasında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4,4 trilyon dolara (ATH) yükselebileceğini ve yaklaşık 3 trilyon dolarlık önceki ATH’yi aşabileceğini öne sürdü.

BTC’de Artış Teorisi!

Elliott Dalga teorisi, dalgalar halinde ortaya çıkma eğiliminde olan kalabalık psikolojisine dayanarak fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışır. Geleneksel olarak Elliott dalga teorisi, fiyat hareketlerinin üç dalgalı “ABC” düzeltmelerinden sonra beş dalga halinde gerçekleştiğini ileri sürdü. Uzman isim konu hakkında son olarak şunları söyledi: