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Ethereum’un (ETH) 2.000 dolarlık fiyat bölgesine yönelik arayışı çok sayıda engelle karşılaşmasının ardından son buldu. Bununla birlikte, iki önemli gösterge sürekli olarak yukarı doğru bir harekete işaret ederek ETH biriktirme ve ticareti konusunda artan bir hayranlığa işaret etti.

Kripto Para Yatırımcıları Ethereum Alıyor

Glassnode’un kısa süre önce yayınladığı bir gönderi, ağda daha fazla sayıda Ethereum adresinin ortaya çıkmasına dikkat çekti. Glassnode grafiğine bakıldığında bu adreslerin ETH bakiyeleriyle ilişkili olduğu görüldü. Bu yazı itibariyle, sıfır olmayan adreslerin sayısı 100.242.187’ye ulaşarak, yaratıldığı günden bu yana benzeri görülmemiş bir zirveyi temsil ediyordu.

Grafik ayrıca, bu adreslerin günlük artışında tutarlı bir yükseliş eğilimi olduğunu ve bunun da önemli bir büyümeyi yansıttığını ortaya koydu. Bir temele oturtmak gerekirse, adres sayısı Mayıs başında 98,3 milyon, Ocak ayında ise 92,1 milyondu.

Ethereum Trader’ları Durmuyor

ETH bakiyelerini tutan Ethereum adreslerinin sayısı artmaya devam ederken, Ethereum’un türev yönü de kayda değer bir genişleme yaşadı.

Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerindeki Açık Faiz için Glassnode metriği de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Gözlemlenen grafiğe göre, Deribit’teki Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerindeki Açık Faiz, yazım zamanında yaklaşık 550 milyon ETH’ydi.

Bu, son üç yılda kaydedilen en yüksek seviyeye işaret ediyor. Açık faiz, türev piyasasında önemli bir göstergedir ve piyasa katılımı ve likiditesi hakkında değerli bilgiler sağlar.

Artan açık faiz, ticaret faaliyetlerinin ve piyasa ilgisinin arttığını göstermekte. Daha fazla yatırımcının sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde aktif olarak yeni pozisyonlara girdiğini veya mevcut pozisyonlarını yenilemekte olduğunu gösterir.

Ethereum Yatırımcıları İçin Son Durum

Ethereum’un ideal olmayan performansına rağmen, trader’ların gelecekteki hareketine ilişkin olumlu bir görünüm sergiliyordu. CoinGlass üzerindeki ETH fonlama oranı metriği, geçtiğimiz birkaç hafta boyunca varlık için tutarlı bir pozitif fonlama oranı ortaya koydu.

ETH, bu yazı itibariyle birden fazla borsada pozitif bir fonlama oranını korudu. Bu, fiyat hareketini çevreleyen bir yükseliş hissi gösterdi.

Bu yazı itibariyle ETH hafif bir kayıpla işlem görüyordu. Spot fiyat yaklaşık 1.815 dolardı ve neredeyse %1’lik mütevazı bir değer düşüşünü yansıttı. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi (RSI) Ethereum’un hala yükseliş eğilimi içinde olduğunu gösterdi.