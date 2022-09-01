Elde edilen son bilgilere bakılırsa gizemli olarak görülen bi cüzdanın gizemi çözülmüş ve yatırımcılar derin bir nefes almış durumda.

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Zaman zaman kripto para piyasasında büyük miktarda varlık sahibi olan cüzdanlar ve bu cüzdanların anonim olması endişelere sebep oluyor. Çünkü bu cüzdanlardan büyük satışlar yapılabilir olma ihtimali insanları deyim yerindeyse korkutuyor. Elde edilen son bilgilere bakılırsa gizemli olarak görülen bi cüzdanın gizemi çözülmüş ve yatırımcılar derin bir nefes almış durumda.

Gizemli SLP Cüzdanı

İçinde 22 milyardan fazla Axie Infinity oyun içi token’ı olan Smooth Love Potion (SLP) bulunduran cüzdanın gizemi çözülmüş gibi görünüyor. Elde edilen son bilgilere göre bu cüzdan işlem hacmi bakımından en büyük kripto para borsası konumunda bulunan Binance’e ait.

Cüzdan ilk olarak Axie Infinity oyuncusu ve teknoloji kurucu ortağı Michael Benko tarafından dikkat çeken bir durum olarak paylaşıldı. Benko yaptığı açıklamalarda cüzdanın, SLP’nin toplam dolaşımdaki arzının %50’sinden fazlasına sahip olduğunu ve bunun oyun ekosistemi üzerinde potansiyel olarak bir etkisi olabileceği konusunda endişeli olduğunu ifade etmişti.

Elde edilen son bilgilere göre ise Axie Infinity kurucu ortağı Jeff Zirlin Twitter’da yapmış olduğu açıklamalarda adresin, “Binance Ronin gateway sözleşmesi” olduğunu doğruladı. Sky Mavis’in kurucu ortağı ve COO’su Aleksander Larson ise daha önce yaptığı açıklamalarda, cüzdanın Sky Mavis veya Axie Infinity’ye ait olmadığını dile getirmişti.

Nihayetinde konuyla ilgili soruları yanıtlayan Zirlin oldu ve “Bu konuyu açıklığa kavuşturduğunuz için teşekkürler.” sözlerini kullandı.

Binance ve Axie Infinity

Binance, Axie Infinity ekosistemine çeşitli köprüler sağlıyor ve borsa, kullanıcıların oyundaki varlıkları borsaya çekmelerine ya da borsadaki varlıklarını oyuna aktarmalarına izin veriyor. Firmanın Axie ile uzun süredir devam eden bir ortaklığı var ve daha önce, Mart ayında 600 milyon dolarlık hack’in ardından Ronin Köprüsü’nün çökmesinden sonra kullanıcıların oyundan varlıklarını geri çekmeleri için bir köprü sağlayarak projeye yardımcı oldu.