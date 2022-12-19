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Gergin Bekleyiş! Listeleri Altüst Eden Bu Altcoin Yeniden Kritik Seviyeye Geldi!

Ünlü milyarder Elon Musk'ın peşinde olduğu o altcoin'de gergin bekleyiş var. Altcoin'in fiyatı yeniden kritik seviyeye geldi.
11:30
19 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasındaki son satışların ortasında Dogecoin (DOGE) fiyatı 0.074 dolardaki kritik destek seviyesine geldi. Söz konusu destekten gelen zayıf yükseliş tepkisi DOGE fiyatının kritik desteği kırarak önceki düşüş trendine devam edeceğini gösteriyor olabilir. Peki bu potansiyel ralli ile fiyat ne kadar ileri gidebilir? Detaylar haberimizde.

Dogecoin’in Fiyat Performansı

Ünlü milyarder Elon Musk’ın peşinde olduğu Dogecoin’in fiyatı, son üç hafta içinde kripto para piyasasındaki son satışlara yanıt olarak önemli bir düşüş gördü. Bu düşüş, 0,11 dolarlık dirençten V şeklindeki tepe dönüşünü tetikledi ve altcoin’in fiyatı yüzde 32,6 düşüşle aylık zaman dilimindeki kritik destek seviyesi olan 0,074 dolara geriledi.

Bu V şeklindeki tepe dönüşü dağ tipi bir yapıyı yansıtır ve piyasadaki agresif satışlara işaret eder. Bu düşüşle Kasım ayının sonunda yaşanan son toparlanma döngüsünün kazanımlarının büyük çoğunluğu silindi. Bununla birlikte, en büyük köpek temalı kripto paranın 17 Aralık’ta 0,074 dolardaki destek seviyesinden yüzde 5’lik bir sıçrama yapmıştı. Dogecoin’in şu anki toparlanma sırasında yoğun alım baskısına dair önemli bir işaret vermiyor oluşu, toparlanmanın sürdürülebilir olmadığını yansıtıyor. DOGE fiyatı şu anda gün içi yüzde 2,07 düşüşle 0,07771 dolardan işlem görüyor

Satın alım baskısının devam edip etmediği göz önünde bulundurulduğunda, fiyat 0,0827 dolar veya 0,090 dolardaki destekten dirence dönmüş seviyeleri yeniden test etmek üzere hareket edebilir. Bununla birlikte, 0,074 dolardaki desteğin kırılması durumunda Dogecoin’in yüzde 15’ün üzerinde düşüşle 0,065 dolara gerilemesi beklenebilir.

DOGE İçin Teknik Göstergeler Ne Diyor?

RSI göstergesi, Dogecoin‘in son fiyat hareketinin gücünü yansıtıyor. Göstergenin düşüş bölgesinde daha aşağıya yönelmiş olması artan düşüş momentumunu gösteriyor. Öte yandan Önemli EMA’lar (20, 50, 100 ve 200) 0,09 dolar ve 0,0827 dolar seviyeleri arasında birikerek potansiyel bir rallinin önüne geçmek için birden fazla engel oluşturdu.

Şu an için DOGE fiyatının önündeki direnç seviyeleri olarak 0,082 dolar ve 0,092 dolar, destek seviyeleri olarak ise 0,074 dolar ve 0,065 dolar dikkatle takip edilebilir.

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