Geçmişte Yatırımcılarını Mutlu Ettiler! Hepsi 0.10 Doların Altında! İşte Hafta İçerisinde Patlayabilecek 3 Altcoin!

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi çok sayıda kripto para birimi, piyasadaki yükselişin ortasında metodik olarak yeni direnç seviyelerini zorluyor ve aşıyor. Bu eğilim, daha az bilinen altcoinlerin de eş zamanlı olarak değer artışlarına tanıklık etmesini sağladı. İşte gelecek hafta performansıyla yatırımcılarını mutlu etme potansiyeli olan ve 0.1 doların altında bulunan 3 altcoin.

Dogecoin (DOGE) Yorum

Dogecoin (DOGE) için işlem hacminde yaşanan artış grafiklere yansıyor ve bu durum memecoin’i net bir biçimde etkiliyor. Fiyatın düşeceği yönünde pozisyon alan yatırımcıları işaret eden short pozisyonlar 17 Kasım’da 718,23 milyon dolar gibi etkileyici bir rakama ulaştı. Fiyatın artacağı yönünde işleme giren yatırımcılar ise long pozisyonlarda toplamda 627,60 milyon dolara ulaşılmasını sağladı ve %53,35’e %46,63’lük bir oran oluştu.

Bunun yanı sıra ,Dogecoin’ler önceki günlerde durgun cüzdanlardan taşınmaya başlandı. DOGE’de 1 milyon doların üzerinde bulunan cüzdanlardaki artış, hareketsiz cüzdanların faaliyetlerindeki artışla bir araya geldiğinde büyük yatırımcıların ilgisine işaret edebilir.

DOGE fiyatı yazım saati itibariyle 0.07803 dolardan işlem görüyordu. Yine yazım saati itibariyle son 24 saatte 0.13 yükseliş yaşadı. Bir önceki haftaya oranla -%9,56’lık bir düşüşe tanıklık eden altcoin, Aylık bazda elde edilen %17,32’lik kazanca oranla haftalık görünümde yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı.

Hedera (HBAR) Coin Yorum

Geliştirme ekibinin sürekli olarak ürünlerini yükselttiği blockchain konumundaki HBAR, gelişime açık proje arayan kripto para yatırımcıları açısından önümüzdeki hafta potansiyel olarak kazanç fırsatları sunabilir.

HBAR özelinde bir başka olumlu gelişme de, DLT Bilim Vakfı’nda (DSF) araştırmacı olarak görev yapan Walter Hernández’in, konuşlandırılmış akıllı sözleşmelerin kaynak kodunu doğrulamak için bir iyileştirme sunan teklifin onaylandığının açıklamasının ardından geldi.

Hafta içerisinde teklif başarıyla uygulandı. Bunun ardından Hedera’daki akıllı sözleşmelerle geliştiriciler ve kullanıcılar arasındaki etkileşim de önemli ölçüde arttı.

Yazım saati itibariyle, HBAR 0,06 dolardan alıcı buluyordu ve son 24 saat içinde yaklaşık %0,78 oranında fiyat artışı yaşadı. Geçtiğimiz haftaya göre, bir önceki ay boyunca elde edilen %20,69’luk kazanca kıyasla %0,85 oranında düşüş yaşandığı dikkatlerden kaçmadı.

VeChain (VET) Yorumları

VeChain geçtiğimiz hafta yatırımcıların dikkatini çekti. Bu durum, VeChain’in X’te yapılan bir paylaşımda yaptığı son duyuru ile de doğrulandı. Yapılan paylaşımda şu sözlere yer verildi:

1 Kasım’dan bu yana, kısmen devam eden Coinbase Learn programımız nedeniyle yaklaşık 160.000 yeni adres VeChain’e katıldı. Bu girişim, yeteneklerimizi ve başarılarımızı 100 milyondan fazla KYC kullanıcısına sergilememizi sağladı.

VeChain kullanıcı sayısında yaşanan artış muhtemelen Coinbase’in 12 Eylül’de VET ve diğer VeChain token’larını destekleyeceğine dair aldığı karara ilişkin yapılan duyurudan kaynaklandı.

Yazım saati itibariyle, VET 0,02 dolar değerle işlem görüyordu, son 24 saat içinde yaklaşık %1,18’lik bir artışa işaret ediyordu. Bir önceki hafta ise %1,69’luk bir artış yaşamıştı. 30 günlük süreçte ise %11,88’lik kazanç sağlayan olumlu eğilime katkıda bulundu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.