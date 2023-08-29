Kripto para yatırımcılarının merakla beklediği Grayscale davasının sonucu belli oldu ve Grayscale davayı kazandı. Bu önemli gelişmeyle birlikte Bitcoin fiyatı dakikalar içince 1000 doların üzerinde değerlenirken bir diğer önemli veri olan GBTC negatif primi -36.61%’e kadar geriledi ve yazının yayınlandığı sırada -24.89%’dan değerleniyor. Bu seviyeler en son 4 Mayıs tarihinde görülmüştü.

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GBTC Nedir ve Neden Önemli?

Grayscale Bitcoin Trust ya da kısaca GBTC, Grayscale’in en büyük yatırım aracıdır ve dijital para yatırımları konusunda güvenilir bir otoritedir. ABD Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu’na kayıtlı olması bir çok yatırımcı için önemli bir etken olan yatırım aracı Bitcoin ETF’sinin henüz SEC tarafından onaylanmadığı bu aşamda müşteri için bir nevi Bitcoin yatırım aracı olarak görev görüyor.

Bugün gerçekleşen mahkemede Grayscale’in davayı kazanması GBTC verilerini de olumlu yönde etkiledi ve bu durum herkesin dikkatini çekti. Mahkemede ayrıca SEC’in, “Grayscale Investments’ın Grayscale Bitcoin Trust’ı dönüştürme girişimini reddetmesini gözden geçirmelidir.” kararı bu konuda atılabilecek olumlu adımları gösteriyor. Bu doğrultuda GBTC’nin ETF dönüşümü için önemli bir yola adım atılmış olabilir.