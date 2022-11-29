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Fiyatında Ralli Görülen Altcoinde Durak Neresi? Yükseliş Sürecek Mi?

Fiyatında yüzde 35 oranında ralli yaşanan popüler kripto para biriminin bir sonraki durağı neresi? Yükseliş eğilimi devam edecek mi?
23:20
29 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Aave topluluğu üyelerinin, protokolün düşük likidite varlık havuzlarını devre dışı bırakmayı amaçlayan bir yönetişim önerisini onaylamasından yirmi dört saat sonra, CurveDAO’nun (CRV) fiyatı %5 oranında arttı. CRV’de yaşanan fiyat artışı eğilimi kalıcı olacak mı?

CRV’de Yüzde 35 Artış!

Topluluk üyelerinin oylamasına sunulan öneri CRV’ye ek olarak, Aave topluluğunun üyelerinden de büyük destek aldı. Bu durum protokolün kripto para birimleri adına borç verme piyasalarını geçici olarak dondurmasını sağladı. Bunlar arasında YFI, ZRX, MANA, 1 inç, BAT, sUSD, ENJ, GUSD, AMPL, RAI, USDP, LUSD, xSUSHI, DPI, renFIL ve MKR yer alıyor.

Belirtilen teklif bir yatırımcının Aave’nin zaten likit olmayan havuzundan milyonlarca CRV token’ı açığa satmak için ödünç almasının ardından kabul edildi. CRV’nin fiyatı geçici olarak düşüş eğilimi gösterirken, oylama sonrasında anında toparlanarak yatırımcıların fiyat sıkışmasına maruz kalmasına neden oldu. Bununla birlikte CRV’nin fiyatı 22 Kasım tarihinde toparlanırken, günlük grafikteki performansının uzmanlar tarafından değerlendirilmesi sonucunda token’ın yeni bir boğa döngüsü başlatabileceği iddiaları gündeme geldi.

CRV Teknik Verileri

Bununla birlikte 22 Kasım tarihinde hareketli ortalama yakınsama/ıraksama (MACD) çizgisi, trend çizgisiyle yükseliş trendinde kesişti. O zamandan beri CRV’nin fiyatında fiyat artışları görülüyor. Ayrıca aynı zaman araladığında token’ın fiyatı %35 oranında arttı. Ek olarak CRV’nin geçen haftaki fiyat rallisi, CoinMarketCap’e göre token’ı son yedi gün içinde en iyi performans gösteren kripto para birimleri listesine eklenmesine neden oldu. Kripto para biriminin fiyatı yükseldikçe günlük grafikteki temel göstergeler, CRV birikiminde karşılık gelen bir artışı ortaya çıkardığı belirtiliyor.

Son yedi gün içerisindeki CRV para akışı endeksi (MFI), seviyesi 25 olan aşırı satım pozisyonunu terk ederek, yazı kaleme alındığında 79.14’lük aşırı alım seviyesine ulaştı. Benzer şekilde 21 Kasım itibarıyla CRV’nin göreceli güç endeksi (RSI) 30 seviyelerinde. Ancak, 22 Kasım’da başlayan fiyat artışı, bu temel göstergede değişikliklere neden olarak yazı kaleme alındığında 48.01’e ulaştı. Hala 50-nötr noktanın altında olmasına rağmen devam eden CRV birikimi, RSI’da daha fazla büyümeye yol açabilir. Ayrıca kripto para biriminin Chaikin Money Flow’unun (CMF) dinamik çizgisi, CRV birikiminde bir yükselişe işaret edebilir.

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