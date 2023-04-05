Hızı ve düşük maliyetleriyle ön plana çıkan bu ağda fiyat hareketleri yatırımcıyı yakından ilgilendiriyor. 1 dolar seviyesindeki fiyat artacak mı?

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MATIC fiyatı 1,02 dolar destek bölgesinden yükseliyor. Polygon boğaları geri dönmüş gibi görünüyor ve yakında 1,25 dolar direnç bölgesine doğru bir hareket hedefleyebilirler.

Polygon’un MATIC Fiyatı %5 Tırmanıyor

Geçtiğimiz birkaç gün içinde, Polygon’un fiyatı 1,02 dolar destek bölgesinden iyi bir artış gösterdi. MATIC, pozitif bir bölgeye geçmek için 1,05 ve 1,06 dolar direnç seviyelerinin üzerine tırmandı. Son zamanlarda, Bitcoin sabit bir aralıkta kalırken Ethereum 1.850 doların üzerinde yukarı yönlü bir kırılım yaşadı. MATIC de ETH’yi takip etti ve %5’in üzerine yükseliş göstermeyi başardı. En yüksek 1,2528 dolardan en düşük 1,027 dolara kadar olan aşağı yönlü hareketin %50 Fib geri çekilme seviyesinin üzerinde bir kırılma yaşandı.

Ayrıca, MATIC/USD çiftinin 4 saatlik grafiğinde 1,10 dolara yakın dirençle önemli bir daralan üçgenin üzerinde bir kırılma yaşandı. Şu anda 1,10 doların ve 100 basit hareketli ortalamanın (4 saatlik) üzerinde işlem görüyor.

Anlık direnç 1,165 dolar seviyesine yakın. Bu seviye, 1,2528$’lık yüksek seviyeden 1,027$’lık düşük seviyeye doğru aşağı yönlü hareketin %61,8 Fib geri çekilme seviyesine yakın. Eğer 1,165$ direnç seviyesinin üzerinde yukarı yönlü bir kırılma olursa, fiyat bir başka güçlü artışa başlayabilir.

Bir sonraki ana direnç 1,22 dolar civarında ve bunun üzerinde fiyat 1,25 dolar seviyesine doğru yükselebilir. Belirtilen durumda, fiyat 1,265 dolar veya 1,28 dolar seviyesine doğru bir hareket bile deneyebilir.

MATIC’te Düşüş Senaryosu

MATIC’in fiyatı 1,165 dolar direnç seviyesinin üzerine çıkamazsa, aşağı yönlü bir düzeltme başlatabilir. Aşağı yönde acil destek 1,132 dolar seviyesine yakın. Ana destek 1,12 dolar seviyesine yakın. Aşağı yönde 1,12 dolar seviyesinin altına inilmesi, 1,08 dolar seviyesine doğru yeni bir düşüşün kapılarını açabilir. Bir sonraki ana destek 1,02 dolar seviyesine yakın.

Bunun yanı sıra teknik göstergeler incelendiğinde; 4 saatlik MACD – MATIC/USD için MACD yükseliş bölgesinde ivme kazanıyor. 4 saatlik RSI (Göreceli Güç Endeksi) – MATIC/USD için RSI şu anda 50 seviyesinin üzerinde. Başlıca Destek Seviyeleri 1,10 dolar ve 1,08 dolar. Başlıca Direnç Seviyeleri 1,165 dolar, 1,18 dolar ve 1,22 dolar seviyelerinde.