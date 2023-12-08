BITCOIN (BTC)

Fiyata Dikkat! Bitcoin Aşırı Isındı Diyen Analist Uyardı

Özet

  • Analist Julio Moreno Bitcoin’in aşırı ısındığı görüşünde.
  • Temmuz ayından bu yana aşırı ısınmış boğa evresi korkutuyor.
  • Madencilerin kâr zarar metriğinde de rahatsız edici bir dengesizlik var.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para dünyasında Bitcoin 40 bin doların üzerine çıktıktan sonra uyarılar da gelmeye başladı. Metrikler rallinin ortasında aşırı ısınmaya işaret etti. Bu durum beraberinde kripto para piyasasının aşırı ısınmış olabileceğine dair yorumları da tetikledi. Analist Julio Moreno tam da bu noktada önemli uyarılarda bulundu.

Alt Başlıklar
Bitcoin’in Aşırı IsınmasıMadenci Kâr/Zarar Sürdürülebilirliği: Rahatsız Edici Bir DengesizlikBitcoin Ortamında Gezinmek: Dikkat Çağrısı

Bitcoin’in Aşırı Isınması

Bitcoin 40 bin doların üzerine çıkarken, analist Julio Moreno’ya göre önemli metrikler piyasadaki potansiyel aşırı ısınmaya işaret ederek endişe oluşturdu. Yatırımcılar ve analistler, lider kripto para biriminin mevcut durumunu ölçmek için göstergeleri yakından izliyor.

Kripto alanında yaygın olarak takip edilen bir metrik olan Boğa-Ayı Piyasa Döngüsü Göstergesi alarm verdi. Gösterge, Temmuz ayından bu yana ilk kez aşırı ısınmış bir boğa evresine işaret etti. Bu durum Bitcoin’in bir düzeltme ya da soğuma döneminin söz konusu olabileceği bir bölgeye girdiğini gösteriyor olabilir.

Traderlar ve kripto para tutkunları genel piyasa duyarlılığı ve Bitcoin’in fiyat yörüngesindeki potansiyel değişimler hakkında değerli bilgiler sağladığı için bu göstergenin önümüzdeki günlerde nasıl gelişeceğini yakından takip ediyor.

Madenci Kâr/Zarar Sürdürülebilirliği: Rahatsız Edici Bir Dengesizlik

Bu uyarıcı hikâyeye eklenen bir diğer kritik metrik de madenci kâr/zararının sürdürülebilirliği. Mevcut senaryo, blok ödülünün madencilik zorluğundan önemli ölçüde daha hızlı büyüdüğünü ortaya koydu. Bu dengesizlik madenci kârlarının sürdürülebilirliği konusunda endişelere yol açtı.

Blok ödüllerinin ve madencilik zorluğunun büyüme oranlarındaki bu dengesizlik, madencilerin mevcut oranda karlılığı sürdürmede zorluklarla karşılaşabileceğini gösterdi. Tarihsel olarak, bu tür dengesizlikler Bitcoin’in fiyatındaki düzeltici aşamalardan önce gelmişti.

Bitcoin Ortamında Gezinmek: Dikkat Çağrısı

Bitcoin meraklıları etkileyici BTC rallisini kutlarken, bu temel ölçütlerden bir ihtiyat notu ortaya çıkıyor. Yatırımcıların ve kripto para tutkunlarının, bu göstergelerin sağladığı sinyalleri göz önünde bulundurarak mevcut piyasa koşullarına ihtiyatla yaklaşmaları gerekiyor.

Boğa-Ayı Piyasası Döngüsünün dinamiklerini anlamak ve madencilerin kâr/zarar sürdürülebilirliğini yakından izlemek, piyasa katılımcılarının olası piyasa düzeltmeleri karşısında bilinçli kararlar almasını sağlayabilir.

Netice olarak Bitcoin‘in 40 bin doların üzerindeki yolculuğu heyecanla karşılanırken, bu temel ölçütlerden gelen sinyallere dikkat etmek çok önemli hale geldi. Kripto para dünyası geliştikçe, Boğa-Ayı Piyasa Döngüsü ve madencilerin sürdürülebilirliği gibi göstergelerden elde edilen içgörüleri içeren stratejik bir yaklaşım, piyasanın dönemeçlerinde gezinmek için dengeli bir bakış açısı sağlayabilir.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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