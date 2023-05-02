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Kripto para borsası Coinbase kısa süre önce yol haritasına eklediği altcoin için şimdi listeleme müjdesini verdi. Listeleme haberinin ardından altcoinin fiyatı hızla yükselişe geçti. Peki ne işe yarıyor?

Coinbase Altcoin Listeleme

Yakın zamanda son dakika olarak SPA Coin’in yol haritasına eklendiğini duyurmuş yakında listeleme müjdesinin gelebileceğinden bahsetmiştik. Aradan birkaç gün geçti ve bugün akşam Coinbase beklenen müjdeyi verdi. Altcoinin fiyatı %30’un üstünde arttı.

Coinbase tarafından yol haritasına eklenen birçok altcoin aradan 1 hafta geçmeden SPA Coin gibi listeleme müjdesiyle gündeme geliyor. Şeffaflığı artırma ve spekülatif fiyat hareketlerini önleme için bu adımı atan borsa hem yol haritası hem de listeleme duyurularıyla fiyatı yükseltiyor. Pek amaçlarına ulaşamamış olsalar da yatırımcıların yakında listelenebilecek varlıkları takip edebilmesi güzel. Ancak geçmiş tecrübeler bize önemli bir şey anlatıyor. Listeleme duyurusunun ardından fiyat hızla yükseldiği gibi yeterince kar elde eden erken dönem yatırımcıların yoğun satışları ibreyi tam tersine döndürebiliyor.

Sperax (SPA)

Sperax hali hazırda piyasa değerine göre en büyük 684’ncü kripto para ve işlem hacmi sadece 8 milyon dolar. Bu da önümüzdeki günlerde eğer hype devam ederse fiyatın çok daha ciddi yükselişler yapabileceğini gösteriyor. 19 milyon dolarlık piyasa değerine karşılık işlem hacminin 8 milyon oluşu talepteki coşkuyu yansıtıyor.

Arbitrum ekosistemindeki heyecan halen sönmüş değil ve SPA Token buradan geliyor. 2019’un sonlarında kurulan Sperax, Sperax protokolü üzerinde yazılım ürünleri oluşturmaya odaklanan açık kaynaklı bir geliştirme çözümüdür.

Aynı zamanda Sperax USD protokolü, %100 teminatlı bir stablecoin olan USDs’i çıkarır. USDs on-chain teminatlarla desteklenir ve sahipleri için organik getiri sağlar. Arbitrum ekosistemindeki devam eden büyümeyi göz önünde bulundurursak SPA Token iyi bir destek toplayabilir.

Öte yandan kripto paraların kümülatif değeri 1,18 trilyon dolar seviyesinde ve Bitcoin fiyatındaki toparlanma devam ederse altcoinler genelinde hızlı bir yükseliş dalgası görebiliriz. Yarınki Fed toplantısının getirdiği panik birçok yatırımcının satış yönlü pozisyon almasına neden oldu. Ancak bugün yeni bankaların iflas etme potansiyeli belirginleştiği için Bitcoin yükseliyor.