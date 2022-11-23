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  •   Fırsat Zamanı! Tecrübeli Analist: 3 Fan Token İnanılmaz Yatırım Fırsatı Sunuyor!

Fırsat Zamanı! Tecrübeli Analist: 3 Fan Token İnanılmaz Yatırım Fırsatı Sunuyor!

Dünya Kupası devam ederken, uzmanlar fan token'ların ivme kazanabileceğini iddia ediyor. Önde gelen bir stratejist dipten alım fırsatı sunan 3 fan token'ı paylaştı. 
15:50
23 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünya Kupası devam ederken, uzmanlar fan token’ların ivme kazanabileceğini iddia ediyor. Önde gelen bir stratejist dipten alım fırsatı sunan 3 fan token’ı paylaştı.

ACM ve PORTO: Sert Düzeltmeler, Sona Erebilir!

Kıdemli analist Brian Bollinger’e göre, son dönemlerde fan token’larda yaşanan düzeltme  futbolseverler için dipten alım fırsatı sunuyor. Dünya Kupası devam ederken, fan token’lar da yüksek volatilite gösteriyor. Analistin listesindeki ilak fan token AC Milan Fan Token (ACM). Analiste göre, ACM  düşen bir kanal modelinin etkisi altında son üç aydır istikrarlı bir düzeltme içindeydi. Ancak, teknik görünüm tersine döndü. Teorik olarak, bu yükseliş modeli, fiyat direnç trend çizgisini kırdığında sonunda önemli bir boğa koşusunu tetikleyebilir. Ayrıca, günlük RSI de yükseliş sinyalleri veriyor. Uzman, ACM’nin % 40 oranında değer kaydederek 3,5 dolara ulaşacağını iddia ediyor. Teknik modelin devam etmesi durumunda ise analist ACM’nin 5.3 seviyesine tırmanabileceğini tahmin ediyor.

Analistin listesindeki ikinci token ise Porto Fan Token (PORTO). PORTO da son günlerde düzeltme yaşayan fan token’lar arasında yer alıyor. Kripto piyasasındaki düşüş eğilimine yanıt olarak, PORTO da yakın vadede önemli bir düzeltme yaşadı. Sonuç olarak, token  6 dolardaki psikolojik direnç seviyesini geçemedi ve son beş gün içinde 4,18 dolardaki destek seviyesine düştü. PORTO, an itibariyle 4.3 dolardan işlem görüyor. Uzmana göre, altcoin ucuz fiyatı ile dipten alım fırsatı veriyor. Mevcut teknik görünümde fiyat düşmeye devam etse de, uzun vadede PORTO yeni zirvelere yükselebilir. Ayrıca, günlük RSI tablosundaki belirgin bir yükseliş sapması da trendin tersine dönebileceğini işaret ediyor. Dolayısıyla bu gelişme PORTO fiyatını 5,2 doların üzerine taşıyabilir.

ASR, Bu Seviyeye Ulaşabilir!

Analistin listesindeki son altcoin ise AS Roma Fan Token (ASR). Analiste göre, ASR de dipten alım dırsatı veren ve son dönemde sert düzeltme yaşayan token’lardan biri. ASR, dolardan  5,5 dolardan %62’lik bir kayıpla 2 dolara düştü. Ayrıca, ASR fiyatı son zamanlarda 19 Kasım’da düşen trend çizgisinden düşüş eğilimi ile karşı karşıya kaldı. Analiste göre, satış baskısı devam ederse, Fan token 2 doların altına düşebilir. Ancak analist uzun vadede iyimser. ASR, 5,5 dolar seviyesini geçebilir.

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