  Filecoin (FIL) Fiyat Analizi: Direnç Baskısı ve Düşen Talep Endişe Yaratıyor!

Filecoin (FIL) son ​​üç hafta içinde 3 dolardan yükseldi ve yazı kaleme alındığında 3,3 dolar seviyesinden işlem görüyor. 3,5 dolarlık direnç bölgesinin altında satış baskısıyla karşılaştı ve hacim göstergeleri boğaların zayıfladığını gösterdi.

Filecoin Fiyat Tahmini

Filecoin’in daha önceki daha yüksek zaman dilimi analizi, FIL’in uzun vadeli düşüş trendini vurgulamıştı ve 3 doların altına bir düşüşün muhtemel olduğunu öne sürüyordu. Ancak kripto para biriminde bir yükseliş yaşandı ve başka bir HTF direnç bölgesinin hemen altındaki 3,45 dolar seviyesini yeniden ziyaretti.

H4 piyasa yapısı geçen hafta yükseliş eğilimindeydi ancak 3 Ekim’de 3,3 doların altına düşüş, yapıyı gerileme yönünde kaydırdı. Ayrıca göreceli güç endeksi (RSI) de nötr 50 seviyesinin altına geriledi. Metrikle birlikte FIL’in düşüşünün devam edebileceğini işaret edebilir.

Belirtilen durum uzmanlara göre Ağustos sonundan bu yana istikrarlı bir düşüş eğiliminde olan dengedeki hacim (OBV) tarafından destekleniyor. Filecoin 3 dolardan 3,45 dolara yükseldiğinde bile OBV önceki eğilimi tersine çevirecek önemli bir artış göstermedi.

FIL’de Beklentiler Ne Yönde?

Yazı kaleme alındığında OBV düşmeye devam ediyordu. Dolayısıyla FIL’in düşüşe geçmesi muhtemel olabilir. Short yönünde bir işlem mümkün olduğunu belirtilirken FIL fiyatlarının 1 günlük grafikteki 3,5 dolarlık düşüş sipariş bloğunu yeniden test etmesi durumunda başarılı olma olasılığı daha da artabilir. Açık faiz (OI) grafiği, 2 Ekim’de fiyatların 3,45 dolara gerilemesinden sonra hızlı bir düşüş kaydetti. Çıkarılan sonuç, piyasa duyarlılığının düşüş yönlü olduğu ve uzun pozisyonların caydırıldığı yönündeydi.

Bununla birlikte OBV gibi spot kümülatif hacim delta (CVD) grafiği de geçen hafta düşüş yaşadı. CVD, diğer altcoinlerin iyi performans gösterdiği Bitcoin (BTC) fiyatlarındaki son sıçramaya rağmen Filecoin’in önemli bir talepten yoksun olduğu fikrini güçlendirdi. Bu nedenle önümüzdeki günlerde FIL satın almak riskli olabilir.