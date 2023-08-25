Kripto para yatırımcıları için BTC fiyatı tedirgin edici bir seviyede bulunuyor. Üstelik Powell’ın açıklamaları güvercin değildi. 2021 yılındaki açıklamaları aşırı güvercinken Fed başkanının yanıldığını gördük. Belki de bu toplantıdan sonra 2021’in tekrarı olacak şekilde yine yanılır ve faizler yakın zamanda inmeye başlar? Bitcoin’in pozitif performansı için bu son derece önemli.

Kripto Para Uzman Yorumu

Yatırımcıların uzun süredir takip ettiği popüler analistlerden olan Filbfilb’e göre, Bitcoin’in 2023’ün en az 4. çeyreğine kadar dar bir aralıkta kalmaya devam edecek. Ekim, Kasım ve Aralık ayları geldiğinde ise daha fazla hareket göreceğiz. Decentrader’ın kurucu ortağı ve popüler kripto analisti Filbfilb bugün yaptığı paylaşımda boğaları rahatlatan açıklamalar yaptı.

Şu aşamada az da olsa bazı uzmanların dillendirdiği senaryo 20.000 dolara kadar sert bir düşüş. Eğer azınlık haklı çıkarsa BTC düşüşüyle birlikte altcoinlerin devasa kayıplar yaşadığına şahit olabiliriz. Nitekim birçoğu kritik destek seviyelerini kaybetmek üzere. Daha da kötüsü ATL yani tüm zamanların en düşük fiyatlarını gören altcoinler azımsanacak sayıda değil.

Kral kripto para birimi bu yılın ilk çeyreğindeki %70’lik kazancın ardından yatırımcıları hayal kırıklığına uğratıyor. Ancak Filbfilb’e göre BTC’nin bu halving döngüsündeki fiyat hareketi öncekilerden çok farklı değil.

“Bitcoin bir önceki halvingden bu yana 1200 gün geçti. Bu süre zarfında Bitcoin tarihsel olarak konsolide oldu”.

Bitcoin Fiyat Tahminleri

Çeşitli karşılaştırmalı grafikler yükleyen Filbfilb, madencilerin Bitcoin halvingine doğru daha yüksek fiyat teklif etmeye başlaması gerektiğini ve bunun önceki her halvingden yaklaşık 1.276 gün sonra gerçekleşeceğini öngördü.

“Madenciler, halving öncesinde fiyatların marjinal maliyetin çok üzerinde olmasını sağlamak için teşvik ediliyor. Bilinçli olarak gizli anlaşma yapsalar da yapmasalar da marjinal gelirleri etkin bir şekilde yarıya indirilmeden önce fiyatları daha yükseğe göndermeye toplu olarak teşvik ediliyorlar. Zamanlama açısından bakıldığında 4. çeyrek BTC için arzın daraldığı ve yeni paranın spekülasyonla yönlendirildiği kritik bir dönem gibi görünüyor.”

Ancak o zamana kadar Bitcoin‘i çeşitli ters köşeler bekliyor olabilir; bunların başında da ABD’nin makroekonomik politikası geliyor.