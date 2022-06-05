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Fed yönetim kurulu üyesi Christopher Waller, son dönemde kripto para sektöründe yaşananlara dikkat çekerek, kritik uyarılarda bulundu.

”Tahammül Edilemez Hale Geldi”

Fed yetkilisi, kripto para yatırımcıları para kaybetmeye devam ederse, durumun etik olarak tahammül edilemez hale gelebileceğini söyledi. İsviçre’deki ”Kripto Paralar ve Finansal İnovasyon Konferansı” sırasında konuşan Waller, özellikle yatırımcıların yeterli bilgiye sahip olmamasına ve bu nedenle tüm paralarını kaybettiklerine dikkat çekti. Yönetici, durumun böyle devam etmesi halinde ciddi yaptırımların ve regülasyonun uygulanabileceğini kaydetti. Waller’a göre, Terra ekosistemnin neden olduğu gibi krizler ortaya çıkarsa, düzenleme kaçınılmaz hale gelecek. Bu nedenle Waller, ivedi olarak önlemlerin alınmasını tavsiye etti ve şunları ekledi:

Sosolojik olarak baktığımızda, kripto para piyasasındaki kayıplar bir travma yaratıyor. Bu tür olaylar, yaygınlaştığında hem finansal hem de toplumsal bir krize neden olacak. Bu tür vakalar, politik ve ahlaki olarak katlanılmaz hale geliyor. Bireysel yatırımcılar, para kazanmak isterken tüm birikimlerini kaybetmeye başladığında, somut adımların atılmasının zamanı gelmiştir.

Fed yetkilisi, hızla büyüyen kripto para sektörü için regülasyonun, yüksek net değerli yatırımcılara para kaybettirmeyeceğine aksine güven ve istikrar açısından herkes için gerekli olduğunu ekledi. Waller, kripto para sektörüne yönelik yasaların uygulaması gerektiğini kaydetti. Yöneticiye göre, insanların yeni ve yeterince anlaşılmamış piyasalara yatırım yapması, büyük risk teşkil ediyor. Waller konuşmasında, düzenlemelere itiraz edenlerin sisteme ve yatırımcılara zarar vermek istediğini söyledi. Kurallar, inovasyonu engellemeden ve maliyeti artırmadan yatırımcıyı korumaya yönelik olmalı.

Regülasyon: Devlet Müdahalesi Şart

kripto para düzenlemeleri konusundaki duyarlılığı, Terra krizinden sonra ortaya çıktı. Başkan Joe Biden, üç ay önce federal kurumları kripto para sektörünün düzenlemesini ve gerekli tedbilerin alınmasını hedefleyen bir yürütme emrini imzalamıştı. Waller, sistemin perakende yatırımcıları eğitmeye daha fazla odaklanması gerektiğini vurgulayarak, finansal okur yazarlılığın önemine dikkat çekti. Waller’a göre, temelsiz finansal tavsiye ve kötü yönetim uygulamaları sektördeki krizin arkasındaki başlıca unsurlar. Yöneticiye göre, büyük çapta kayıplar meydana geldiğinde, bireylerin hakları için savaşmaları daha maliyetli hale geliyor ve dolayısıyla devlet desteğine ihtiyaç duyuluyor. Waller’ındüzenlemeleri konusundaki duyarlılığı, Terra krizinden sonra ortaya çıktı. Başkan Joe Biden, üç ay önce federal kurumları kripto para sektörünün düzenlemesini ve gerekli tedbilerin alınmasını hedefleyen bir yürütme emrini imzalamıştı.

Küresel olarak çoğu merkez bankası, kripto paraların etkisini azaltmak için merkez bankası dijital para birimlerini ihraç etmeyi düşünüyor. Waller ise CBDC‘ler konusunda şüpheci. Yönetici, daha önce, CBDC’nin faydalarının abartıldığını öne sürmüştü. Waller, “Federal Rezerv CBDC’sinin ABD ödeme sisteminin karşı karşıya olduğu herhangi bir büyük sorunu çözeceği konusunda şüphelerim var” dedi. Beyaz Saray, Bitcoin madenciliği gibi sektörleri yönetmek için yeni yasalar önermeye devam ediyor