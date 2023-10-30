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Fed Haftasında Kripto Para Yatırımcılarının Bunlara Dikkat Etmesi Gerekiyor

Özet

  • Perşembe ve Cuma günü gelecek veriler ABD ekonomisinin net bir röntgeni olacak.
  • BTC fiyatı eğer makro rüzgardan etkilenmezse bu ayı piyasalarının sonuna gelindiğini gösterebilir.
  • Fed faiz artırmayacak gibi görünüyor ancak Powell tarafından yapılacak açıklamaların tonu kritik.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
14:55
30 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

1 Kasım Fed faiz kararına sadece saatler kaldı ve Çarşamba günü yeni karar açıklanacak. Yaklaşık 2 yıldır her toplantı tedirginlikle bekleniyordu. Ancak bu toplantı için yatırımcılar büyümeye devam eden bir iyimserlik var. Bunun sebebi ne? Bu hafta kripto para yatırımcıları neden temkinli kalmalı?

Fed Faiz Karar ve Kriptolar

Makro cephede belirsizliğin Ekim ortasından bu yana artmaya devam ettiğini gördük. Savaş, küresel ölçekte yeni bir boyuta evirilmek üzere. Öte yandan BTC ve altın fiyatı bu belirsiz ortamda yeni zirveler yapıyor. Mayıs 2022’nin başından bu yana en yüksek yüksek haftalık kapanışını yapan BTC kazançlarının çoğunu koruyor.

Uptober hikayesinin tescillenmesi için 2 gün boyunca BTC fiyatında önemli bir kayıp görmemiz gerekir. CoinGlass’tan alınan verilere göre, hafta sonunda yaşanan artış short pozisyonlarını bir tur daha temizledi. Bu durum açığa satış için doğru seviyeyi belirlemeye çalışan kısa vadeci traderların artık moralini bozuyor. Benzer şeyi aylardır boğalar yaşıyor ve yükselişlere artık inanamaz hale geliyorlardı.

Bu haftanın ilk büyük kritik olayı faiz kararı olmayacak. Artık faizlerin sabit kalacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Powell tarafından yapılacak açıklamaların tonu Aralık ayındaki bir sonraki karara dair önemli sinyaller verecek. Çok iyimser açıklamalar beklenmese de Fed başkanının önceki toplantıya benzer söylemlerle faiz tavanını imayla ilan etmesi en iyi gelişme olur.

Makro Veriler Önemli

Bu hafta Bitcoin fiyatı ve yatırımcılar büyük bir teste tabi tutulacak. Eğer makro cephedeki rüzgarlardan sıyrılabildiysek hafta boyunca gelecek istihdam ve ücret artışı verilerinin fiyatı aşağı çekmemesi gerekiyor. İşsizlik, Tarım Dışı İstihdam, Ücretler Artışları ve PMI verileriyle ABD ekonomisinin güncel röntgeni Cuma günü bitimine kadar önümüze serilecek.

Pazar günü erken saatlerde haftanın kripto için önemli gelişmeleri isimli haberimizle bunları size duyurmuştuk.

2 Kasım Perşembe

  • 15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 210K Önceki: 210K)

3 Kasım Cuma

  • 15:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Beklenti: 0,3% Önceki: 0,2% Aylık)
  • 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Beklenti: 182K Önceki: 336K)
  • 15:30 ABD İşsizlik Oranı (Beklenti: %3,8)
  • 17:00 ABD PM Verileri

Saat ve beklenti detaylarını not alarak olası volatiliteye hazırlıklı olmanız gerekiyor. Eğer BTC fiyatı makro rüzgarlara rağmen dalgalanmazsa bu durum ayı piyasalarının gerçekten sonuna gelmiş olabileceğimizi gösterecek.

O halde karar haftasına merhaba diyebiliriz.

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