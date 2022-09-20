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2022 yılının kalan kısmında 3 FOMC toplantısı olacak. Ocak ayında bunların tarihlerini detaylarıyla paylaşmıştık. Fed toplantıları kripto paralarda volatiliteyi tetiklediği için toplantılardan önce hazırlık yapmak önemlidir. Ocak ayında paylaştığımız tarihlere göre temkinli davranan yatırımcılar büyük çöküşlerden en az zararla kurtulmanın yolunu buldu. Peki Fed faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2022 yılının kalan Fed toplantıları ne zaman olacak?

Fed Faiz Kararı Ne Zaman?

FOMC toplantısı bugün ve yarın yapılacak. Karar ise yarın akşam 21:00’da (Türkiye saatiyle) paylaşılacak. Her toplantıda olduğu gibi bunda da anlık olarak açıklamaları size 21:00 itibariyle Coin Türk üzerinden paylaşıyor olacağız. Toplantının detaylarına hızlı bir şekilde ulaşmak için bizi takipte kalabilirsiniz. Peki yarın açıklanacak Fed faiz kararı için beklenti ne? CME FedWatch Tool her toplantı öncesinde genel beklentiyi yansıtıyor. Buraya bakmak yarın için fikir vermesi açısından yapılacak en iyi şeydir.

Yazı hazırlandığı sırada CME FedWatch Tool yarın açıklanacak faiz kararının %18 oranında 100bp olacağını söylüyor. 75bp için beklenti ise %82 oranındadır. Çok büyük ihtimalle Fed’in yarın 75bp artış yaptığını ve önümüzdeki dönem için atacağı yeni adımları duyacağız.

2022 yılı fed toplantı tarihleri ise kalan aylar için aşağıdaki gibidir.

2 Kasım

14 Aralık

Fed Kripto Paraları Düşürür Mü?

Jackson Hole toplantısında Powell zaten piyasayı gerebileceği kadar gerdi ve son gelen yüksek enflasyon verisiyle piyasalar 75bp faiz artışını çoktan fiyatladı. Eğer enflasyon beklentilere uygun gelmiş olsaydı bugün 22.000 dolar seviyesinde seyreden bir BTC fiyatı görebilirdik. Çünkü bu koşulda Fed’in 50bp artış ihtimali kuvvet kazanmış olacaktı.

Yarın yapılacak toplantıda Fed’in 50bp’lık bir sürpriz artış yapması Bitcoin ve kripto paraların bir miktar yükselişine neden olabilir. Powell erken gevşeme hatasına düşmeyeceklerini söylediği için enflasyon verisi düşük gelene kadar kripto paralarda etkileyici yükselişler görmemiz pek olası değil. Peki yarın 75bp artış açıklanırsa? Nitekim büyük ihtimalle öyle olacak, bu senaryoda da Bitcoin’in ani iniş çıkışlar yaşayıp (hemen hemen her toplantıda olduğu gibi) sonrasında pozitif görünümünü devam ettirmesi beklenebilir. Elbette bunun için DXY’nin 100bp beklentisiyle çıktığı 110 seviyesinden aşağı dönmeye başlaması gerekir.

Felaket senaryosu ise 100bp artış yapılıp sonraki 2 toplantıda da güçlü faiz artışı adımları atılabileceğinin sinyali verildiğinde devreye girecektir. Bu durumda birkaç ay önce dalga geçilen 14.000 dolar ile 16.000 dolar aralığındaki dibe doğru giden bir Bitcoin görebiliriz. Altcoinler bu senaryoda mevcut seviyelerinden %50’yi aşan kayıplar yaşayabilir. Bu sebepten yatırımcıların tam 21:00’da Coin Türk tarafından anlık olarak paylaşılacak haberi takip etmesi faydalı olacaktır.