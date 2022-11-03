Teknoloji devi Meta, NFT özelliğini Instagram ve Facebook platformlarında kullanıcılara sunmasından sonra Ethereum, Polygon ve Flow Blockchain'leri için destek sunmuştu. Şirket 2 altcoin'in Blockchain'i için de destek sunmaya hazırlanıyor.

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Teknoloji devi Meta, NFT özelliğini Instagram ve Facebook platformlarında kullanıcılara sunmasından sonra Ethereum, Polygon ve Flow Blockchain’leri için destek sunmuştu. Şirket, NFT özelliği için 2 altcoin’in Blockchain’in de destekleneceğini duyurdu.

Meta’dan 2 Altcoin’in Blockchain’i için Destek

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi olan Meta, bu yılın başında bir grup kullanıcının NFT’lerin Facebook ve Instagram’da sergileyebilmelerini sağlayan özelliğinin testlerini başlatmıştı. Kullanıcıların oluşturdukları ve satmakta oldukları NFT’leri veya içerik oluşturuculardan satın aldıkları NFT’leri her iki platformda da sergileyebilecekleri bu özellik için ilk olarak Ethereum, Polygon ve Flow Blockchain’i için destek sunulmuştu.

Şirket, yakın zaman önce yaptığı duyuruda çok yakında Solana ve Phantom Blockchain’i için destek sunulacağını duyurdu. Bu duyuru ile kullanıcılar, Solana ve Phantom Blockchain’i üzerindeki NFT’lerini Facebook ve Instagram’da sergileyebilecekler.

Öte yandan Meta’nın NFT özelliğinin Solana ve Phantom Blockchain’i için ne zaman kullanıma sunulacağına dair net bir bilgi verilmedi. Kullanıcılar beklenen desteğin önümüzdeki günlerde sunulmasını bekliyor.

Solana NFT’lerinin İşlem Hacmi Düştü

DappRadar’ın sağladığı verilere göre, Ekim ayı boyunca toplam işlem hacmi ve satılan NFT sayısı büyük oranda düşerken, Solana işlemlerinin sayısı yüzde 50 oranında azaldı ve Ethereum da hız kaybetti. Analiz platformunun verilerine göre, Solana NFT‘lerinin işlem hacmi Eylül ayındaki 134 milyon dolardan Ekim ayında yüzde 50 düşüşle 67 milyon dolara geriledi.

DappRadar’ın Kıdemli Blockchain Analisti Pedro Herrera, Decrypt’e verdiği demeçte, Solana’nın Eylül ayında kısmen y00ts NFT’sinin mint lansmanı ve yaratıcının önceki DeGods projesini çevreleyen ivme nedeniyle ticaret hacminin arttığını gördüğünü belirtti. Ancak, Solana’nın Ekim ayında düşen işlem sayısının başka nedenleri var gibi görünüyor. Magic Eden ve diğer pazar yerlerinin, trader’ların yaratıcılara telif ücreti ödemesini artık zorunlu tutmama kararları Solana topluluğundaki coşkuyu sarsmış olabilir. Ayrıca, yeni rakip platform Aptos’taki NFT’lerin yükselişinin de Solana piyasasından bir miktar likidite çektiği görülüyor.