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  •   Eyvah! Ethereum’da Korkutan Gelişme! 2 Ayda Tam Yüzde 31 Düştü! Yatırımcılar Kaçıyor Mu?

Eyvah! Ethereum’da Korkutan Gelişme! 2 Ayda Tam Yüzde 31 Düştü! Yatırımcılar Kaçıyor Mu?

Ethereum yatırımcıları büyük sıkıntılar içerisinde görülüyor. Habere konu olan değer 10 haftalık süreçte yaklaşık olarak yüzde 31 oranında düştü.
20:40
8 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Santiment’e göre, Ethereum’un uzun vadeli staker’larının varlıkları son 10 haftada %31 oranında düşmüş durumda. Aslında veriler, bu staker’ların varlıklarının çoğunun şu anda değerinin altında olduğunu göstermektedir. Bu durum, ETH 2.o staker’larının azalan gerçekleşmiş değeri ile vurgulanabilir. Düşük getirilere rağmen, stake edenler ETH’ye ilgi göstermeye devam etmiş durumda.

Değer Düşüyor Peki Ya Adres Sayısı?

Staking Rewards’tan alınan veriler, Ethereum ağındaki staker sayısının artmaya devam ettiğini göstermiştir. Geçtiğimiz ay, ağdaki stake edenlerin sayısı %6,14 oranında arttı. Yazım saatine göre, ETH stake eden 544.248 adres bulunuyordu.

Yalnızca stake edenler değil, perakende yatırımcılar da Ethereum’a olan ilgilerini gösterdiler. Glassnode’un verilerine göre, 0,01’den fazla coin tutan adreslerin sayısı son birkaç ay içinde önemli ölçüde arttı.

Staker ve perakende ilgisi artmaya başladıkça ve Şangay yükseltmesi yaklaştıkça, birçok trader Ethereum’un geleceği üzerine bahis oynamaya başlamış görünüyor. Aynı durum, BitMEX’te Ethereum’a olan açık faizin artmasıyla da kanıtlandı ve bu yazı yazıldığı sırada 76.153.778,12 dolar ile 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak, trader’ların Ethereum’a karşı duyarlılığı düşüşe geçmeye başlamış olabilir.

Örneğin Coinglass’a göre, Ethereum’a karşı kısa pozisyonların sayısı son birkaç hafta içinde önemli ölçüde arttı. Yazım saatine göre, Ethereum’a karşı alınan tüm pozisyonların %54,08’i kısa pozisyon niteliğindeydi.

Ayılar Balinalara Karşı

Ancak trader’ların bu düşüş eğilimi balinaları Ethereum’a yatırım yapmaktan caydırmadı. Örneğin, son 3 ayda ETH tutan adreslerin yüzdesi artmış durumda. Balinaların yüksek ilgisi kısa vadede Ethereum sahiplerinin yararına olsa da, bu balinaların satış yapması bireysel yatırımcıları uzun vadede fiyat dalgalanmalarına karşı daha savunmasız hale getirebilir.

Ancak yeni adresler ETH söz konusu olduğunda balinalarla aynı coşkuyu paylaşmadı.  Bu durum, yeni adreslerin ilk kez ETH gönderme sayısının düştüğünü gösteren azalan ağ büyümesi ile gösterildi. Birden fazla hareketli faktörün rol oynadığı Ethereum için gelecekte işlerin nasıl ilerleyeceğini yalnızca zaman gösterecek.

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