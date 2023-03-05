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Eyvah Dedirten Veriler! Bitcoin ve Altcoinleri Bunlar Bekliyor!

Bitcoin için eyvah dedirten veriler var fakat sürpriz yükseliş için umut veren bazı gelişmeler de dikkat çekiyor.
10:20
5 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasaları yoğun gündemin ortasında geleneksel piyasalar yükselse bile kendine özgü sorunlarla mücadele ediyor. Hisse senetleri yükselirken bile düşmeyi başaran Bitcoin, tam tersi senaryoda muhtemelen yine düşecek. Diğer tarafta bazı veriler orta vadeli görünümün öncü sinyalleri olabilir. Evet adeta eyvah dedirtiyor.

Bitcoin (BTC) Yorum

Santiment’in analisti, 3 Mart tarihli bir YouTube yayınında, balinaların Bitcoin ve Ethereum’a olan ilgisinin azaldığına dikkat çekti. BTC’nin fiyatı birkaç gün önce artarken, balinalar ellerindeki varlıkları boşaltmaya devam etti. Bu durum, Bitcoin fiyatının daha da düşebileceğini gösteriyor. Buna ek olarak, Glassnode’un verileri Bitcoin’in toplam balina sayısının 4 Mart’ta 1.663’e ulaşarak son üç yılın en düşük seviyesine ulaştığını ortaya koydu. Ethereum‘un grafiğinde de benzer bir eğilimin görülmesi oldukça ilginçti zira balinalar fiyat pompalamasına rağmen dökülmeye devam etti. Bununla birlikte, ETH balinalarının hareketinin ardındaki neden farklı olabilir, varlıklarını Şangay yükseltmesi öncesinde stake sözleşmelerine taşıyor olabilirler.

Balinaların ilgisinin azalması orta vadede yeni bir düşüş trendi yaşayabileceğimiz sinyalini veriyor. Eğer makro ekonomik veriler de kripto paraların lehine gelirse bu ihtimal kuvvet kazanacaktır. Önümüzdeki hafta açıklanacak kritik verilere dair detayları sabah erken saatlerde buradan paylaşmıştık.

Kripto Paralar Yükselir Mi?

Bardağın dolu tarafına bakarsak Bitcoin balina sayısının bu denli azalmış olması işler tersine döndüğünde gelecek alımların daha büyük bir yükseliş dalgası başlayabileceğini gösteriyor. Üstelik 20.000 dolar seviyesi üzerinde kapanışlar devam ederse bu hareket bizi 38.000 dolara kadar sürükleyebilir. Diğer taraftan balinalar varlıklarını azaltmış olsa da, diğer on-chain ölçümler BTC’de yükseliş gösterdi. Örneğin, BTC’nin borsalardaki arzı önemli ölçüde azaldı ve borsalar dışındaki arzda bir artış görüldü. Bu durum, Bitcoin için olumluydu.

CryptoQuant’ın verilerine göre, BTC’nin borsalardaki net akışı son yedi güne kıyasla düşüktü ve bu da daha az satış baskısına işaret ettiği için umut verici görünüyordu. Ek olarak, BTC’nin İkili CDD’si yeşildi, bu da uzun vadeli sahiplerin son yedi gündeki hareketinin ortalamadan daha düşük olduğu anlamına geliyordu ve bu da BTC’lerini ellerinde tutmak istediklerine işaret ediyor. BTC için bir başka önemli boğa sinyali de Göreceli Güç Endeksinin aşırı satış bölgesinde olmasıdır. Bu da önümüzdeki günlerde fiyat artışı şansını artırdı. Sadece bu da değil, yeni adres sayısı son 21 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak bireysel yatırımcıların BTC‘ye olan inancını daha da pekiştirdi.

Eğer Ocak ve Şubat aylarındaki gibi Bitcoin hacimli alımlarla birlikte yükselecekse önümüzdeki 48 saat tam zamanı gibi görünüyor. Bu durum taban desteklerine gerileyen altcoinler için ciddi kazanç fırsatları doğuracaktır.

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