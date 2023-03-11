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  •   Ey Korku Sen Nelere Kadirsin! Talihsiz Yatırımcı Bu Altcoin’de Tek İşlemde 2 Milyon Dolar Kaybetti!

Ey Korku Sen Nelere Kadirsin! Talihsiz Yatırımcı Bu Altcoin’de Tek İşlemde 2 Milyon Dolar Kaybetti!

Talihsiz bir kripto para yatırımcısı, 0,05 dolarlık USDT almak için 2 milyon dolardan fazla para ödedi.
14:30
11 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası Circle’ın USD Coin (USDC) rezervlerinden 3.3 milyar doların batan Silicon Valley Bank’de (SVB) kaldığını açıklamasına büyük bir satışla karşılık vererek dev stablecoin’in ABD doları sabitini kaybetmesine neden oldu. Bu belirsizlik ortamı bazı yatırımcıların büyük fon kayıpları yaşanmasına neden oldu.

0,05 USDT Almak İçin 2 Milyon Dolardan Fazla Ödedi

Yatırımcılar kayıplarını azaltmak için USDC’lerini Tether (USDT) gibi diğer stablecoin’ler karşılığında satarak kalıcı kayıplardan korunmak için hızla harekete geçti. BowTiedPickle adını kullanan Twitter’daki kripto para topluluğunun bir üyesi, talihsiz bir yatırımcının 2 milyon dolar değerindeki USDC’yi USDT’ye çevirmek isterken yaptığı bir hatadan dolayı yalnızca 0,05 dolar değerinde 0,05 USDT aldığını gösteren bir işlemi paylaştı.

On-chain (zincir üstünde) verileri, yatırımcının varlıklarını kripto para kazanmak için popüler bir yöntem olan bir likidite havuzunda (LP) sakladığını gösteriyor. Talihsiz yatırımcı LP token’larını USDT karşılığında yüzde 6’lık bir sapma ile satabilirdi ancak, şüpheli bir yöntemi kullanmayı tercih etmesi sonucunda büyük miktarda para kaybetmiş oldu. BowTiedPickle, “Talihsiz ruh, büyük miktarda 3CRV (DAI/USDC/USDT) LP token’ını USDT‘ye çevirmek için KyberSwap’ı kullandı.” dedi.

Yatırımcıların zamana karşı yarışı göz önüne alındığında, USDC yatırımcısı yatırımcıların işlemin gerçekleşmesi için tam fiyat belirlemelerine imkan tanıyan fiyat kaymasını ayarlamayı unutmuştu. Bunun sonucunda MEV botuna 45 dolar gas ve 39 bin dolar MEV rüşvet ödemesi yetmezmiş gibi ve 2.045 milyon dolar kaybetti.

Yaşanan bu olay yapılacak küçük bir hatanın ne denli büyük kayıplara neden olabileceğini gösteriyor. Bu bakımdan itibari para veya diğer kripto paralar için USDC’yi satarken yatırımcıların bilgileri ölçüsünde işlem yapmaları ve transfer yöntemlerini dikkatle kontrol etmeleri gerekiyor.

Stablecoin’lerde Silicon Valley Bank Depremi

Circle’ın 3.3 milyar doların SBV‘de kaldığını doğrulamasından kısa bir süre sonra USDC’de ortaya çıkan yoğun satış baskısı stablecoin’in fiyatının 1 doların altına düşmesine neden oldu. USDC, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde değerinin yüzde 10’undan fazlasını kaybetmiş şekilde 0,8774 dolardan işlem görüyor. USDC’nin yanı sıra DAI ve BUSD gibi birçok stablecoin‘in dolar sabitini kaybettiği görülüyor.

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