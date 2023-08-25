Çok zincirli cüzdan Exodus, 2023’ün ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı ve bir önceki yıla göre %4’lük bir düşüşle 12,4 milyon dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Net gelir ise 1,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Exodus, maliyetleri %6 oranında azaltarak güçlendi ve ayrıca, idari ve pazarlama ödeneklerini %65 oranında azaltarak ayı piyasasına uyum sağladı.

Gelir Düşmesine Rağmen Exodus Güçleniyor

Exodus’a göre, emir toplama işlemleri ikinci çeyrekte toplam 11,6 milyon dolar ile toplam gelirin çoğunluğunu oluşturdu. Fiat onboarding geliri 2022’ye göre %220 artarak 561.000 dolara yükseldi. İkinci çeyrekteki borsa sağlayıcı işlemlerinin hacmi 2022’nin ikinci çeyreğine göre %12 düşüşle 591,5 milyon dolar oldu. Bitcoin, Tether ve Ethereum, sırasıyla hacmin %27,%16 ve %12’si ile çeyrekte işlem gören en önemli varlıklar oldu.

Exodus, üçüncü taraflara uygulanan API entegrasyon ücretlerinden de gelir elde etmektedir. Aylık aktif kullanıcı sayısı ise geçen yıl 817.972 iken ikinci çeyrekte %6 azalarak 772.839’a geriledi.

Gelirdeki düşüşe rağmen Exodus’un sonuçları, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 oranında azalarak 7,1 milyon dolara gerileyen maliyetlerle güçlendi. Personel sayısındaki ve bulut altyapısı harcamalarındaki azalmanın giderlerin düşmesine katkıda bulunduğunu belirten şirket, “Exodus ekibi 30 Haziran 2022 itibariyle 290 iken, 30 Haziran 2023 itibariyle yaklaşık 195 tam zamanlı eşdeğer personele ulaştı” dedi.

1.000 Bitcoin Bulunduran Halka Açık Şirket

Ayı piyasasının ortasında, Exodus ayrıca bu çeyrekte idari ve pazarlama ödeneklerini %65 oranında azaltarak 4 milyon dolarlık harcama yaptı. Toplam genel ve idari giderler şirket gelirlerinin %32,2’sini oluştururken, bu oran 2022’nin ikinci çeyreğindeki %87,1’lik orana göre önemli bir düşüş gösterdi. Exodus, 30 Haziran itibariyle 55 milyon dolar nakit, nakit benzerleri ve ABD Hazine bonosunun yanı sıra 46,2 milyon dolar değerinde Bitcoin bulundurarak kurumsal hazinesinde 1.000’den fazla Bitcoin bulunduran birkaç halka açık şirketten biri oldu.

Çeyrekteki önemli gelişmeler arasında, şirket Robinhood Connect ile bir entegrasyon başlattı ve kullanıcıların Robinhood’un nakit ve sözde satın alma gücü aracılığıyla Exodus’ta kripto para birimleri satın almasına ve tutmasına olanak tanıdı. Exodus ayrıca Matic staking ile birlikte Arbitrum ve Optimism için tam destek ekledi.

Exodus’un CEO’su ve kurucu ortağı JP Richardson, “Buna göre, Exodus için bir sonraki adım, teknolojimizi genellikle Hizmet Olarak Cüzdan veya Hizmet Olarak Altyapı olarak adlandırılan diğer şirketlere sağlamaktır” dedi.