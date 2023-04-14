Okuma Süresi: 2 Dakika

Polygon (MATIC) 12 Nisan’da haftanın en düşük seviyesi olan 1,08 dolara geriledi ancak hızla toparlandı. Token son iki günde %10 değer kazanarak boğaların 21 Mart’tan bu yana zorladığı kısa vadeli direnç seviyesini aştı.

12 Nisan tarihli bir rapor, MATIC için bir ralli olasılığına işaret eden bazı zincir içi ölçümleri vurguladı. Bununla birlikte, token’ların borsalara akışı da satıcıların karşılık verebileceği olasılığını vurguladı. Fiyat grafikleri bu satış baskısının nerede ortaya çıkabileceğini gösterdi.

MATIC Fiyatı Yükseliyor

Nisan ayında MATIC için iki önemli bölge vardı. Kırmızı kutu ile vurgulanan 1,23 dolar bölgesindeki dört saatlik zaman dilimindeki düşüş emri bloğu, fiyata daha yakın olanıydı. RSI, token’ın arkasındaki güçlü yükseliş momentumunun altını çizmek için aşırı alım bölgesine itildi.

OBV 10 Mart’tan bu yana yükseliş trendinde, bu da istikrarlı bir talebe işaret ediyor ve önümüzdeki haftalarda 1,25 dolar bölgesini aşmanın bir olasılık olduğunu gösteriyor. Bitcoin’in 30.000 dolar sınırını aşması, sermayenin yakında altcoin’lere de dönebileceği anlamına geliyordu ve bu da bir kırılma için güç sağlayabilir.

Bununla birlikte, temiz bir kırılma gerçekleşene kadar, grafiklerde daha aşağıdan MATIC sahipleri, düşüş emri bloğunun yakınında kar ayırmaya bakabilir. Alıcıların ilgi gösterdiği bir diğer alan ise yükseliş emir bloğunun görüldüğü 1,04 dolarlık yerel düşük seviyeydi. Yatırımcılar bu seviyeler arasında bir aralık oluşumu olasılığına da hazırlıklı olabilirler.

MATIC Ayıları Darbe Aldı

Coinalyze’den alınan bir saatlik grafik, duyarlılığın güçlü bir şekilde yükselişte olduğunu gösterdi. Fiyat kısa vadeli güçlü bir yükseliş trendindeydi ve Açık Faiz 155 milyon dolardan 180 milyon dolara yükseldi. Bu büyük artış, spekülatörlerin ralliden kâr elde etmek amacıyla piyasaya atlama olasılığına işaret etti.

Coinglass’tan alınan likidasyon verileri 14 Nisan’da 1,57 milyon dolar değerinde kısa pozisyonun likide edildiğini ve yazının yazıldığı saatten önceki 24 saat içinde 2,08 milyon doların likide edildiğini gösterdi.