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  •   Ethereum’da Tehlike Çanları! 1900 Doların Altında Yeni Destek Neresi? İşte Cevaplar!

Ethereum’da Tehlike Çanları! 1900 Doların Altında Yeni Destek Neresi? İşte Cevaplar!

Özet

  • - Ethereum (ETH) 17 Temmuz'dan bu yana düşüş trendinde.
  • - Ethereum (ETH) 1825 dolar seviyesinde tutunuyor.
  • - Fiyat için 1750-1770 dolar talep bölgesi önemli bir bölge olarak görünüyor.
  • - Piyasaya etkisi: Negatif
21:50
8 Ağustos 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Ethereum (ETH) bu yazının yazıldığı sırada 1854 dolardan işlem görüyordu ve 17 Temmuz’dan bu yana takip edilen grafiklerde, daha düşük bir zaman diliminde düşüş trendindeydi. Boğalar 1900 dolar destek bölgesini savunamadı ve o zamandan bu yana geçen haftalarda pek fazla bir mücadele de vermedi. Aralık formasyonu bozulmuş gibi görünse de ETH inatla 1825 dolar  seviyesine tutunmuş görünüyor. Boğalar yakında bu noktayı kaybedecek mi, yoksa bu fiyat hareketi yükselişin tersine döndüğünün sinyalini mi veriyor işte bu büyük bir soru işareti.

Ethereum Son Durum

1 Ağustos’ta Ethereum fiyatları daha düşük zaman dilimi grafiklerinde kayda değer bir hacimle yükseldi ancak 1877 dolardaki daha düşük yüksek seviyenin ötesine de geçemedi. Bunu bir geri dönüş izledi ve bu kısa vadeli kazançlar da tamamen silindi. Bu durum, 1 Ağustos’ta aralığın en düşük seviyelerinin hemen altından bir likidite avına işaret etti.

O zamandan bu yana geçen bir hafta içinde, ayılar için net bir düşük zaman dilimi geçersizliği sunduğu için likidite muhtemelen 1850 dolar seviyesinin hemen üzerinde birikti. Bu nedenle, likidite arayışı içinde 1850 dolar ile 1870 dolar bölgesine gerçekleşen bir ETH hareketi mümkün oldu. Kesin olmamakla birlikte grafik incelendiğinde bunu hızlı bir düşüş eğilimi de izleyebilir.

OBV, 17 Temmuz’dan bu yana ne alıcıların ne de satıcıların baskın olduğunu, ancak fiyat hareketinin bir düşüş trendinde olduğunu gösterdi. RSI da düşüş ivmesi gösterdi ve son haftalarda üstünlüğü ele geçirdi.

Ethereum Artar Mı?

7 Ağustos Pazartesi günü Ethereum 1836 dolardan 1808 dolara düştü. Bu birkaç saat içinde, Açık Faiz hızlı bir yükseliş gösterdi. Bu, toplu halde açılan kısa pozisyonların bir göstergesiydi. Fiyat 1830 dolar seviyesine geri döndüğünde OI daha da düşmeye başladı.

Spot CVD son 12 saat içinde yatay seyretti ancak geçen hafta düşüş eğilimi göstermişti. Göstergeler birlikte güçlü kısa vadeli düşüş eğilimi gösterdi. 1802 dolardan gelen toparlanma yükselişin gücünü göstermiyor, ancak kısa yoldan kapatma ile desteklenmiş olabilir.

Aşağı bölgede, 1750-1770 dolar talep bölgesi fiyatı kendisine çekebilir. Ethereum, bu bölgedeki dört saatlik grafiğinde adil bir değer boşluğunu geride bıraktı. Dahası, Mart sonunda ve Nisan ayı boyunca destek görevi gördü.

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