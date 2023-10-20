  Ethereum’da Kritik Destek ve Direnç Seviyeleri Neler? ETH/BTC Paritesinde Kayıp Devam Ediyor

Kripto para piyasalarında son günlerde ciddi gelişmeler yaşandı. Ripple’ın hukuki süreçte kazandığı zaferlere bir yenisinin daha eklenmesi XRP başta olmak üzere tüm kripto piyasasını olumlu etkiledi. Gündemden düşmeyen jeopolitik sorunlar ve ABD makroekonomi verilerine rağmen kripto piyasasında yaşanan bu yükselişin kalıcı olabilmesi için haftalık kapanış seviyeleri büyük önem taşıyor. Peki Ethereum’da neler oluyor? Birlikte inceliyoruz.

Ethereum Grafik Analizi

Haziran 2022’de Terra iflası ile yaşanan büyük düşüşte tüm kripto para piyasasında ciddi kayıplar meydana gelmişti. O dönemden beri Ethereum grafiğinde bir destek çizgisi varlığını sürdürmeye devam ediyor. 19 Ekim’de destek temasının ardından Ethereum fiyatında bir yükseliş yaşandı ve desteğin çalışması birçok yatırımcının güvenini tazeledi.

Ethereum günlük grafik için dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 1538, 1457 ve 1369 dolar seviyeleridir. Özellikle 1538 dolar seviyesinin Ağustos ayından beri yaşanan düşüşlerde kritik bir rol oynaması bu seviyenin hayati bir öneme sahip olduğunu gösteriyor. Özellikle son iki haftadır çalışan destek seviyesinin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi fiyat düşüşünü hızlandıracaktır.

Ethereum günlük grafik için takip edilmesi gereken direnç seviyeleri sırasıyla; 1640, 1738 ve 1842 dolar seviyeleridir. 1738 dolar seviyesi son zamanlarda yaşanan önemli fiyat yükselişlerinde dikkat çeken bir destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üstünde bir günlük bar kapanışının yaşanması fiyat yükselişinin ivme kazanmasını sağlayacaktır.

ETH/BTC Grafik Analizi

ETH/BTC grafiğinde Eylül 2022’den beri ciddi bir düşüş yaşanıyor. Bu düşüş Ethereum’un Bitcoin’e karşı güç kaybettiğini gösteriyor. Ethereum ağında yatırımcı ilgisinin azalması, Layer-2 ağlarının popülerleşmesi ve NFT piyasasında yaşanan piyasa kayıpları ETH fiyatının zayıflamasında başlıca rol oynuyor. Düşen kanal formasyonunun çalışması ise paritede ciddi bir düşüşe neden olmuş.

ETH/BTC paritesi için dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0,05390 / 0,05254 ve 0,05152 seviyeleridir. Özellikle 0,05390 seviyesinin Temmuz 2022’den beri kırılmaması bu desteğin önemine dikkat çekiyor ve olası bir kırılım Ethereum’un değer kaybetmesini hızlandırır.

ETH/BTC paritesi için takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,05673 / 0,05861 ve 0,06060 seviyeleridir. Özellikle 0,05861 seviyesinin kırılması formasyon içine geri dönülmesini ve Ethereum’un Bitcoin karşısında değer kazanmasını sağlar.