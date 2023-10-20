f Ethereum'da Kritik Destek ve Direnç Seviyeleri Neler? ETH/BTC Paritesinde Kayıp Devam Ediyor › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Ethereum’da Kritik Destek ve Direnç Seviyeleri Neler? ETH/BTC Paritesinde Kayıp Devam Ediyor

Ethereum’da Kritik Destek ve Direnç Seviyeleri Neler? ETH/BTC Paritesinde Kayıp Devam Ediyor

Özet

  • Ethereum son yaşanan yükselişle kritik destek çizgisinden destek aldı.
  • Günlük grafikte 1538 dolar seviyesi hayati önem taşıyor.
  • ETH/BTC paritesinde düşen kanal formasyonunun kırılması ciddi bir değer kaybına yol açtı.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
21:35
20 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Kripto para piyasalarında son günlerde ciddi gelişmeler yaşandı. Ripple’ın hukuki süreçte kazandığı zaferlere bir yenisinin daha eklenmesi XRP başta olmak üzere tüm kripto piyasasını olumlu etkiledi. Gündemden düşmeyen jeopolitik sorunlar ve ABD makroekonomi verilerine rağmen kripto piyasasında yaşanan bu yükselişin kalıcı olabilmesi için haftalık kapanış seviyeleri büyük önem taşıyor. Peki Ethereum’da neler oluyor? Birlikte inceliyoruz.

Ethereum Grafik Analizi

Haziran 2022’de Terra iflası ile yaşanan büyük düşüşte tüm kripto para piyasasında ciddi kayıplar meydana gelmişti. O dönemden beri Ethereum grafiğinde bir destek çizgisi varlığını sürdürmeye devam ediyor. 19 Ekim’de destek temasının ardından Ethereum fiyatında bir yükseliş yaşandı ve desteğin çalışması birçok yatırımcının güvenini tazeledi.

Ethereum günlük grafik için dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 1538, 1457 ve 1369 dolar seviyeleridir. Özellikle 1538 dolar seviyesinin Ağustos ayından beri yaşanan düşüşlerde kritik bir rol oynaması bu seviyenin hayati bir öneme sahip olduğunu gösteriyor. Özellikle son iki haftadır çalışan destek seviyesinin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi fiyat düşüşünü hızlandıracaktır.

Ethereum günlük grafik için takip edilmesi gereken direnç seviyeleri sırasıyla; 1640, 1738 ve 1842 dolar seviyeleridir. 1738 dolar seviyesi son zamanlarda yaşanan önemli fiyat yükselişlerinde dikkat çeken bir destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üstünde bir günlük bar kapanışının yaşanması fiyat yükselişinin ivme kazanmasını sağlayacaktır.

ETH/BTC Grafik Analizi

ETH/BTC grafiğinde Eylül 2022’den beri ciddi bir düşüş yaşanıyor. Bu düşüş Ethereum’un Bitcoin’e karşı güç kaybettiğini gösteriyor. Ethereum ağında yatırımcı ilgisinin azalması, Layer-2 ağlarının popülerleşmesi ve NFT piyasasında yaşanan piyasa kayıpları ETH fiyatının zayıflamasında başlıca rol oynuyor. Düşen kanal formasyonunun çalışması ise paritede ciddi bir düşüşe neden olmuş.

ETH/BTC paritesi için dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0,05390 / 0,05254 ve 0,05152 seviyeleridir. Özellikle 0,05390 seviyesinin Temmuz 2022’den beri kırılmaması bu desteğin önemine dikkat çekiyor ve olası bir kırılım Ethereum’un değer kaybetmesini hızlandırır.

ETH/BTC paritesi için takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,05673 / 0,05861 ve 0,06060 seviyeleridir. Özellikle 0,05861 seviyesinin kırılması formasyon içine geri dönülmesini ve Ethereum’un Bitcoin karşısında değer kazanmasını sağlar.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
NFT Pazar Yeri OpenSea’den Yeni Hamle: OpenSea Studio Nedir?
NFT Pazar Yeri OpenSea’den Yeni Hamle: OpenSea Studio Nedir?
İlgili Yazılar
Yüzde 517.000 Kar Eden Dev Altcoin Cüzdanı 8.2 Yıl Sonra Uyandı!
Yüzde 517.000 Kar Eden Dev Altcoin Cüzdanı 8.2 Yıl Sonra Uyandı!
Altcoin’lerin Kralı Neden 1600 Doları Geçemiyor? Piyasa Yükselirken Ethereum Kaç Dolar Oldu?
Altcoin’lerin Kralı Neden 1600 Doları Geçemiyor? Piyasa Yükselirken Ethereum Kaç Dolar Oldu?
ETH 5.000 Dolar Olur Mu? 100 Milyona Ulaşan Metrik Umut Verici
ETH 5.000 Dolar Olur Mu? 100 Milyona Ulaşan Metrik Umut Verici
Sıcak Gelişme: Altcoin Kralı İçin ETF Başvuruları Devam Ediyor!
Sıcak Gelişme: Altcoin Kralı İçin ETF Başvuruları Devam Ediyor!
Son Dakika Ethereum Yorumu! Altcoin Kralı Ne Kadar Oldu?
Son Dakika Ethereum Yorumu! Altcoin Kralı Ne Kadar Oldu?
Ethereum Balinaları Pump’a Hazırlanıyor! Son 7 Yılın En Yüksek Seviyesinde!
Ethereum Balinaları Pump’a Hazırlanıyor! Son 7 Yılın En Yüksek Seviyesinde!
Ethereum’un Mucidi Herkesin Merak Ettiği Konuya Açıklık Getirdi! Konu Borsalara Yığdığı Altcoin’ler!
Ethereum’un Mucidi Herkesin Merak Ettiği Konuya Açıklık Getirdi! Konu Borsalara Yığdığı Altcoin’ler!
Ethereum’un Mucidi Yeniden Harekete Geçti! Gemini Borsasına Bu Altcoin’den Yığdı!
Ethereum’un Mucidi Yeniden Harekete Geçti! Gemini Borsasına Bu Altcoin’den Yığdı!
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023