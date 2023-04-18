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Shapella yükseltmesinin başarılı lansmanı, Ethereum’un (ETH) büyüme yörüngesinde önemli bir kilometre taşıydı. Geliştirme, stake yapanların stake ettikleri ETH’lerini geri çekmelerine izin vererek, geçen yıl Merge’e ulaşamayan proof-of-stake (PoS) geçişinin kilit yönleri üzerindeki döngüyü kapattı.

ETH Verileri!

Blockchain analitik firması Kaiko’ya göre önemli bir fiyat düşüşünün geldiği Birleşmenin aksine, Shapella, ETH’nin bu yazının kaleme alındığı tarihte %9’un üzerinde artması nedeniyle satış korkusunu ortadan kaldırdı. Shapella Yükseltmesi’nden bu yana, ETH’nin türev piyasası bir faaliyet kovanı haline geldi. Ayrıca Kaiko’ya göre, options piyasasında alım satım, alımları kapsamlı bir şekilde aşan çağrı hacimleriyle arttı.

Benzer şekilde, Açık Faiz (OI) yükseltmeden sadece bir gün sonra 6 milyar doların üzerine çıkarak çok yılın en yüksek seviyesine ulaştığı için vadeli işlem borsalarına olan talep de arttı. Coinalyze’den alınan verilere göre, fonlama oranı veya boğa uzun veya aşağı yönlü kısa pozisyonları tutmak için gereken değer, çoğu borsada ETH için pozitifti. Bu durum ETH’nin yükseliş hikayesine daha fazla güç kattı. Kaiko, analizinde, Coinbase’deki ETH-USD paritesinin alımlardan daha fazla satış emri gördüğünü ve bu durumun, kullanıcıların itfa edilen ETH’lerini nakde çevirdiğini gösterdiğini belirtti.

Bitcoin Korelasyonu!

Ayrıca Dune’dan alınan verilere göre, stake edilen ETH’nin kârdaki payı bu yazının kaleme alındığı sırada %50’den fazlaydı. ETH’nin fiyatında devam eden artışla birlikte, yatırılan ETH’nin daha büyük bir kısmı karlı hale gelecek ve bu da toplu satış için zemin hazırlayabilir. Nansen’e göre ETH’nin staking oranı, yükseltme sırasındaki %15’ten %14,5’e düştü. Son 24 saatte ETH, 37 binden fazla ETH’nin çekilmesiyle 57 binden fazla net staking girişi gördü. Dikkat edilmesi gereken bir başka dinamik de Ethereum’un yükseltmeden sonra üç ayın en düşük seviyesine düşen Bitcoin (BTC) ile olan korelasyonuydu. Geçen yılın büyük bölümünde, ikisi arasındaki korelasyon %90’a yakındı. Bu durum ETH’nin temelde farklı bir varlık olarak görüldüğünü ve gelecekte kral kriptonun dalgalanmalarından korunabileceğini gösterdi.