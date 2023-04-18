Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Ethereum’da (ETH) Yükseliş Bitti Mi? Altcoini Neler Bekliyor?

Ethereum’da (ETH) Yükseliş Bitti Mi? Altcoini Neler Bekliyor?

Ethereum'da (ETH) yükseltme sonrasında fiyat artışı bitti mi? Popüler altcoini önümüzdeki günlerde bekleyen fiyat hareketi neler?
15:10
18 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shapella yükseltmesinin başarılı lansmanı, Ethereum’un (ETH) büyüme yörüngesinde önemli bir kilometre taşıydı. Geliştirme, stake yapanların stake ettikleri ETH’lerini geri çekmelerine izin vererek, geçen yıl Merge’e ulaşamayan proof-of-stake (PoS) geçişinin kilit yönleri üzerindeki döngüyü kapattı.

ETH Verileri!

Blockchain analitik firması Kaiko’ya göre önemli bir fiyat düşüşünün geldiği Birleşmenin aksine, Shapella, ETH’nin bu yazının kaleme alındığı tarihte %9’un üzerinde artması nedeniyle satış korkusunu ortadan kaldırdı. Shapella Yükseltmesi’nden bu yana, ETH’nin türev piyasası bir faaliyet kovanı haline geldi. Ayrıca Kaiko’ya göre, options piyasasında alım satım, alımları kapsamlı bir şekilde aşan çağrı hacimleriyle arttı.

Benzer şekilde, Açık Faiz (OI) yükseltmeden sadece bir gün sonra 6 milyar doların üzerine çıkarak çok yılın en yüksek seviyesine ulaştığı için vadeli işlem borsalarına olan talep de arttı. Coinalyze’den alınan verilere göre, fonlama oranı veya boğa uzun veya aşağı yönlü kısa pozisyonları tutmak için gereken değer, çoğu borsada ETH için pozitifti. Bu durum ETH’nin yükseliş hikayesine daha fazla güç kattı. Kaiko, analizinde, Coinbase’deki ETH-USD paritesinin alımlardan daha fazla satış emri gördüğünü ve bu durumun, kullanıcıların itfa edilen ETH’lerini nakde çevirdiğini gösterdiğini belirtti.

Bitcoin Korelasyonu!

Ayrıca Dune’dan alınan verilere göre, stake edilen ETH’nin kârdaki payı bu yazının kaleme alındığı sırada %50’den fazlaydı. ETH’nin fiyatında devam eden artışla birlikte, yatırılan ETH’nin daha büyük bir kısmı karlı hale gelecek ve bu da toplu satış için zemin hazırlayabilir. Nansen’e göre ETH’nin staking oranı, yükseltme sırasındaki %15’ten %14,5’e düştü. Son 24 saatte ETH, 37 binden fazla ETH’nin çekilmesiyle 57 binden fazla net staking girişi gördü. Dikkat edilmesi gereken bir başka dinamik de Ethereum’un yükseltmeden sonra üç ayın en düşük seviyesine düşen Bitcoin (BTC) ile olan korelasyonuydu. Geçen yılın büyük bölümünde, ikisi arasındaki korelasyon %90’a yakındı. Bu durum ETH’nin temelde farklı bir varlık olarak görüldüğünü ve gelecekte kral kriptonun dalgalanmalarından korunabileceğini gösterdi.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Kripto Kahini Noktayı Koydu: “Kazanmanın Yolu Bu Dört Altcoinden Geçiyor!”
Kripto Kahini Noktayı Koydu: “Kazanmanın Yolu Bu Dört Altcoinden Geçiyor!”
Kripto Markette Son Durum! Bitcoin’in Ve Altcoin’ler Nasıl Hareket Ediyor?
Kripto Markette Son Durum! Bitcoin’in Ve Altcoin’ler Nasıl Hareket Ediyor?
Ripple’da (XRP) Fırtına Öncesi Sessizlik! Popüler Altcoinde Beklentiler Ne?
Ripple’da (XRP) Fırtına Öncesi Sessizlik! Popüler Altcoinde Beklentiler Ne?
Bu Nasıl Mümkün Olur? Ethereum İçin Gökkuşağı Grafiği 30.000 Doların Üzerini Mi İşaret Etti?
Bu Nasıl Mümkün Olur? Ethereum İçin Gökkuşağı Grafiği 30.000 Doların Üzerini Mi İşaret Etti?
Analistten İddialı Tahmin: Binance’teki Bu Altcoin Sert Yükselebilir!
Analistten İddialı Tahmin: Binance’teki Bu Altcoin Sert Yükselebilir!
Piyasanın Kurdu Patlamasını Beklediği 5 Altcoin’i Sıraladı! Hedef Fiyatları Tek Tek İşaretledi!
Piyasanın Kurdu Patlamasını Beklediği 5 Altcoin’i Sıraladı! Hedef Fiyatları Tek Tek İşaretledi!
Bunun Sonu Yok Mu? Herkes Kripto Parasını Çekerse Gözde Altcoin’e Ne Olacak?
Bunun Sonu Yok Mu? Herkes Kripto Parasını Çekerse Gözde Altcoin’e Ne Olacak?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Kemerlerinizi Bağlayın! Dogecoin’in Yükselmesi İçin 3 Neden Açıklandı! Grafikler Ne Söylüyor?
Binance Bile Fiyatını Düşüremedi! Battı Bitti Denildi Mücadelesi Devam Ediyor! İşte Altcoin’in Son Durumu!
Bitcoin’de Hareket Başladı! 31.000 Dolar Yolu Açıldı Mı? Bakın Grafikler Ne Söylüyor!
8.8 Milyar Dolarlık Dev Para Girişi Altcoin’i Uçurmuştu! Fiyatı Tekrar 1 Dolar Olacak Mı?
Önümüzdeki Saatlere Dikkat! AVAX, SOL, ETH ve XRP Coin Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Kriptodaki Dev Fırsat! Eski Goldman Sachs Yöneticisi Açıkladı!
Yatırımda Fırsat Kollayanlar Dikkat! Uzman İsimden Bu Altcoin İçin “Mega Trend” Uyarısı!
Web3 ve NFT’nin Geleceği! Yeni İnternet Anlatısında İlginç Tezat!
Blur Token Çakılacak Mı? İkili Arasındaki Rekabet Kızışıyor! NFT Altcoini İçin Kritik Gelişme!
Hafta Başında Lansmanı Yapılan OpenSea Pro’ya Büyük İlgi! Nefesi Blur’un Ensesinde!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023