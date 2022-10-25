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Ethereum’da (ETH) Öne Çıkan Metrikler! Ne Anlama Geliyor?

Kripto para piyasalarının en büyük ikinci altcoini olan Ethereum'da (ETH) bazı metrikler öne çıkıyor! Peki yatırımcılar için ne anlama geliyor?
23:50
25 Ekim 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum (ETH), Eylül ortasından bu yana işlem gördüğü dar aralıktan çıkarak 1.500 dolar seviyesine ulaştı.

Ethereum’da Yükseliş

CoinGecko’ya göre, ikinci en büyük kripto para birimi mevcut konumda son 24 saat içerisinde %8.5 oranında artışla 1.450 dolardan işlem görüyor. Kripto para birimi, bir aydan fazla bir süredir yaklaşık 1.405 ila 1.240 dolar arasında sıkışmıştı. ETH’nin bu aralığın dışına çıkıp çıkmadığını söylemek için çok erken olsa da, 15 Eylül’deki tarihi yükseltmeden bu yana kripto para birimi bu fiyat seviyelerini ilk kez ziyaret etti.

ETH’nin sıçraması muhtemelen daha geniş piyasa koşullarına bağlanabilir. S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones, sırasıyla yüzde 1,32, yüzde 1,86 ve yüzde 0,86 oranında artış göstererek üst üste üçüncü gün yükseliş gösterdi. Kripto para piyasası, yılın çoğu için borsa ile yakın bir ilişki göstermişti. Geçen ay, büyük ABD hisse senedi endekslerinin üçü de Ekim ortasında yeni düşüşler yaşarken, uzmanlara göre Bitcoin ve Ethereum inatla aralıkları içinde kaldığından, daha da dirençli olduğunu kanıtladı.

Bununla birlikte ABD doları mevcut konumda konsolide oluyor gibi görünüyor. 27 Eylül’de en yüksek 114,6 puana ulaştıktan sonra DXY şu anda 110,9 puanda işlem görüyor ve geri dönüş işaretleri gösteriyor olabilir. ABD dolarının yıl boyunca devam eden gücü, büyük ölçüde hisse senetlerine, kripto para birimlerine karşı oldukça etkili olmuştu.

Ethereum Verileri

Öte yandan Ethereum’u ileriye iten tek durum makro koşullar değil. ETH’ye olan ilgi de son birkaç saat içinde çarpıcı bir şekilde arttı. Kripto para araştırma platformu Delphi Digital’e göre, Coinbase’de bir saatten kısa sürede yaklaşık 500 milyon dolarlık ETH kalıcı vadeli işlem sözleşmeleri satın alındı ​​ve bu da fiyatların hemen 1.350 dolardan 1.380 dolara yükselmesine neden oldu.

Son olarak ETH toplam arzındaki bir azalmadan faydalanıyor olabilir. Proof-of-Stake’e geçtikten sonra bile, kripto para biriminin ETH emisyonları artmaya devam etti. Ayrıca elden edilen verilere göre, 8 Ekim’e kadar ETH’nin toplam arzının 23 günde 13.086 token arttığını gösteriyor. Artan zincir içi aktivite, blok zincirinin para politikasının deflasyonist hale gelmesine neden oldu ve ETH’nin toplam arzı mevcut konumda 15 Eylül tarihine yakın.

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